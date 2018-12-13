Парень снял в пустом офисе жуткое видео, от которого стынет в жилах кровь

О том, что происходило за его спиной, Зейн узнал, только когда пришeл домой и посмотрел видео.
Житель Малайзии работал в ночную смену, когда почувствовал, что в пустом офисе находится кто-то ещe помимо него. Зейн огляделся, однако вокруг никого не было. Тогда он решил поставить зеркало и посмотреть, что происходит за его спиной. Однако зеркало всe время падало, тогда он включил камеру телефона, сообщает Daily Star.
На кадрах видно, как стул за соседним столом поворачивается сам по себе и останавливается по направлению к ничего не подозревающему Зейну. Мужчина рассказал, что узнал о произошедшем, только когда посмотрел видео.
Коллега рассказывал мне, что в офисе живут призраки, но я не придал этому значения. Сейчас я боюсь туда возвращаться, - признался Зейн.