Парень снял в пустом офисе жуткое видео, от которого стынет в жилах кровь

Житель Малайзии работал в ночную смену, когда почувствовал, что в пустом офисе находится кто-то ещe помимо него. Зейн огляделся, однако вокруг никого не было. Тогда он решил поставить зеркало и посмотреть, что происходит за его спиной. Однако зеркало всe время падало, тогда он включил камеру телефона, сообщает Daily Star.