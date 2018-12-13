Путин приказал выяснить причины отмены концертов Элджея и других рэперов

Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов в России. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что данный вопрос обсуждался накануне, 11 декабря, на заседании СПЧ.

— Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся, — отметила Москалькова. — И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины.