Путин приказал выяснить причины отмены концертов Элджея и других рэперов

По словам омбудсмена России Татьяны Москальковой, для президента этот вопрос оказался новым, пишет Лайф.
Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов в России. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что данный вопрос обсуждался накануне, 11 декабря, на заседании СПЧ.
— Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся, — отметила Москалькова. — И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины.
Отметим, за последний месяц в России отменили концерты IC3PEAK, Хаски, Элджея и некоторых других. Причем в ряде случаев эксперты связывали это с негативным влиянием творчества этих исполнителей на подростков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что власти страны отслеживают сложившуюся ситуацию.