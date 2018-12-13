Чт, 13.12.2018
Женщина заказала на eBay костюм секси-Санты, а примерив, довела Facebook до икоты СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Путин приказал выяснить причины отмены концертов Элджея и других рэперов

Путин приказал выяснить причины отмены концертов Элджея и других рэперов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Владимир Путин.

ФОТО: SCANPIX

По словам омбудсмена России Татьяны Москальковой, для президента этот вопрос оказался новым, пишет Лайф.

Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов в России. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что данный вопрос обсуждался накануне, 11 декабря, на заседании СПЧ.

— Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся, — отметила Москалькова. — И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины.

Отметим, за последний месяц в России отменили концерты IC3PEAK, Хаски, Элджея и некоторых других. Причем в ряде случаев эксперты связывали это с негативным влиянием творчества этих исполнителей на подростков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что власти страны отслеживают сложившуюся ситуацию.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ