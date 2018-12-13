Чт, 13.12.2018
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  • Известная российская модель протаранила авто с беременной женщиной и пыталась скрыться с места

Известная российская модель протаранила авто с беременной женщиной и пыталась скрыться с места

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ФОТО: Инстаграм

Фотомодель Валерия Соколова, которой приписывают роман с хоккеистом Александром Овечкиным, устроила ДТП в Москве. Как сообщает "Рен-ТВ", внедорожник, которым управляла модель, врезался в автомобиль с беременной женщиной, пишет Лайф.

Авария с участием Соколовой произошла на 26-м километре Новорижского шоссе в Москве. Сообщается, что модель пыталась объехать пробку по встречке и врезалась в автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К счастью, скорости были небольшими, поэтому в результате столкновения никто не пострадал. Тем не менее очевидцы утверждают, что Соколова попыталась покинуть место ДТП, но ей помешали другие водители. Кроме того, по некоторым данным, модель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Интересно, что инцидент произошел еще шестого декабря, однако известно о нем стало только сейчас. Пока не понятно, будет ли наказана виновница аварии. Пострадавшие утверждают, что полиция все еще ищет девушку, несмотря на наличие видеозаписи, на которой виден номер ее машины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что Валерия Соколова является весьма востребованной и популярной моделью. На ее страницу в Instagram подписано более полумиллиона человек.

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