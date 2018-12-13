Известная российская модель протаранила авто с беременной женщиной и пыталась скрыться с места

Авария с участием Соколовой произошла на 26-м километре Новорижского шоссе в Москве. Сообщается, что модель пыталась объехать пробку по встречке и врезалась в автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

К счастью, скорости были небольшими, поэтому в результате столкновения никто не пострадал. Тем не менее очевидцы утверждают, что Соколова попыталась покинуть место ДТП, но ей помешали другие водители. Кроме того, по некоторым данным, модель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Интересно, что инцидент произошел еще шестого декабря, однако известно о нем стало только сейчас. Пока не понятно, будет ли наказана виновница аварии. Пострадавшие утверждают, что полиция все еще ищет девушку, несмотря на наличие видеозаписи, на которой виден номер ее машины.