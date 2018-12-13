Чт, 13.12.2018
Вся правда о «Битве экстрасенсов»: бывший редактор шоу рассказал шокирующие факты СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Клинт Иствуд представил миру свою внебрачную дочь, которую растили приемные родители

Клинт Иствуд представил миру свою внебрачную дочь, которую растили приемные родители

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Клинт Иствуд с сыном

ФОТО: /AP

Знаменитый американский актер и режиссер Клинт Иствуд на днях представил в Лос-Анджелесе свою новую картину "Наркокурьер". Поддержать 88-летнего звездного отца на премьере пришли все его восемь детей.

Среди присутствующих была и Лори Иствуд, которая привлекла  особое внимание прессы. Дело в том, что Лори внебрачная дочь Иствуда, которую полвека воспитывали приемные родители, пишет Сегодня со ссылкой на DailyMail.

 Лори Иствуд (третья слева)

ФОТО: Vida Press

Тем не менее женщина пришла на мерпориятие, весь вечер общалась с биологическим отцом. Младшая дочь Иствуда, 22-летняя Морган в Instagram запостила семейное фото. В подписи к снимку она отметила, что на фотографии изображены все восемь детей Клинта.

В свою очередь, еще одна, старшая законная дочь режиссера 46-летняя Элисон также поделилась в фотоблоге изображением, где предстают все дети Иствуда.

Отметим, что слухи о том, что у Клинта Иствуда есть незаконно рожденная дочь, ходили очень давно. Режиссер это никак не комментировал. Поговаривают, что ребенок родился после тайного романа Клинта в Сиэтле, в 1953 году. Это случилось до того, как режиссер обрел популярность.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ