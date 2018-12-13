Клинт Иствуд представил миру свою внебрачную дочь, которую растили приемные родители

Среди присутствующих была и Лори Иствуд, которая привлекла особое внимание прессы. Дело в том, что Лори внебрачная дочь Иствуда, которую полвека воспитывали приемные родители, пишет Сегодня со ссылкой на DailyMail.

Лори Иствуд (третья слева) ФОТО: Vida Press

Тем не менее женщина пришла на мерпориятие, весь вечер общалась с биологическим отцом. Младшая дочь Иствуда, 22-летняя Морган в Instagram запостила семейное фото. В подписи к снимку она отметила, что на фотографии изображены все восемь детей Клинта.

В свою очередь, еще одна, старшая законная дочь режиссера 46-летняя Элисон также поделилась в фотоблоге изображением, где предстают все дети Иствуда.