Гадания 13 декабря: вот как сделать это правильно

Традиционно девушки на Андрея гадают на своих суженых. Считается, что перед гаданием нельзя есть ничего мясного, а только хлеб и воду. Гадать должны только девушки или женщины. Какие же есть виды гадания на Святого Андрея? Мы предлагаем несколько популярных способов.

Гадание на Андрея с помощью цепочки

В комнате девушка остается и берет в правую руку золотую или серебряную цепочку. Девушка должна сосредоточиться на вопросе, который ее больше всего интересует. Четко представив, что именно интересует, девушка бросает цепочку на стол и смотрит на фигуру, которая вышла.

Интерпретации фигур, самые популярные из которых:

круг: в будущем сложится ситуация, для распутывания которой предстоит приложить много усилий;

овал: непростая ситуация, однако не будет требовать особых потерь;

ровная линия: успех и самое благоприятное время для осуществления своих мечтаний;

змейка: стоит быть осмотрительным и не доверять людям вокруг тебя,

запутанный узел: ждите интриг;

треугольник: признак удачи в делах;

бабочка или бантик: к свиданиям, любви, а, возможно, и свадьбе;

цепочка, сложившаяся в какую-то букву: ждите новый роман с человеком, имя которого начинается на эту букву.

Гадание в День святого Андрея на чашках

Для этого подойдут несколько непрозрачных чашек. Необходимо разложить в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, и в одну налить воду. Тех, кто гадает, должно быть столько, сколько чашек.

Каждый из собравшихся по очереди выбирает чашку с закрытыми глазами.

Лук – к слезам,

хлеб – к достатку,

кольцо – к свадьбе,

вода – вас ожидает беременность,

соль – будьте внимательны, так как в ближайшее время вас могут ждать неприятности.

с сахаром - веселье.

деньги – станете богатым.

Гадание На Андрея на спичках

На тарелку с водой кладут две спички: одна – это парень, в идеале тот, которому девушка симпатизирует; вторая – символ самой девушки. Затем нужно подуть на эти спички: если от девичьего дыхания они сойдутся, то это признак того, что задуманный кавалер станет женихом.

Гадание на перекрестке в День святого Андрея

В полночь на перекрестке девушки очерчивают каждая свой круг, становится у него и начинает прислушиваться к звукам улицы – если слышит радостные крики, смех, песни – скоро выйдет замуж. А если девушка услышит чью ссору, плач или причитания – оставаться ей, согласно народному поверью, в девушках.

Приглашение на ужин на Андрея

Этот метод странный и жуткий. Девушка накрывает в пустой комнате стол скатертью, заставляет его посудой, кроме ножа и вилки, и говорит: "Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать". Все выходят, а она, оставшись одна, запирает окна и двери и ждет.

Признаки приближения суженого: завывание ветра, удары в окна и двери. Затем появляется суженый. Девушка должна сидеть на своем месте, не отвечать на вопросы, замечать черты лица и одежду. Суженый садится за стол и начинает развлекать ее беседой.

Девушка должна внезапно встрепенуться и в упор спросить: "Как зовут?". Суженый называет имя и вынимает что-то из кармана. В этот момент девушка должна сказать: "Чур, меня!". Суженый исчезает.

Гадание на профессию на Андрея