Гадания 13 декабря: вот как сделать это правильно

13 декабря отмечается день Святого Андрея. Но именно с 12 на 13, согласно поверью, девушки и парни присматривались друг к другу. А после Крещения начинался сезон зимних свадеб, передает Лайфстайл.
Традиционно девушки на Андрея гадают на своих суженых. Считается, что перед гаданием нельзя есть ничего мясного, а только хлеб и воду. Гадать должны только девушки или женщины. Какие же есть виды гадания на Святого Андрея? Мы предлагаем несколько популярных способов.
Гадание на Андрея с помощью цепочки
В комнате девушка остается и берет в правую руку золотую или серебряную цепочку. Девушка должна сосредоточиться на вопросе, который ее больше всего интересует. Четко представив, что именно интересует, девушка бросает цепочку на стол и смотрит на фигуру, которая вышла.
Интерпретации фигур, самые популярные из которых:
- круг: в будущем сложится ситуация, для распутывания которой предстоит приложить много усилий;
- овал: непростая ситуация, однако не будет требовать особых потерь;
- ровная линия: успех и самое благоприятное время для осуществления своих мечтаний;
- змейка: стоит быть осмотрительным и не доверять людям вокруг тебя,
- запутанный узел: ждите интриг;
- треугольник: признак удачи в делах;
- бабочка или бантик: к свиданиям, любви, а, возможно, и свадьбе;
- цепочка, сложившаяся в какую-то букву: ждите новый роман с человеком, имя которого начинается на эту букву.
Гадание в День святого Андрея на чашках
Для этого подойдут несколько непрозрачных чашек. Необходимо разложить в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, и в одну налить воду. Тех, кто гадает, должно быть столько, сколько чашек.
Каждый из собравшихся по очереди выбирает чашку с закрытыми глазами.
- Лук – к слезам,
- хлеб – к достатку,
- кольцо – к свадьбе,
- вода – вас ожидает беременность,
- соль – будьте внимательны, так как в ближайшее время вас могут ждать неприятности.
- с сахаром - веселье.
- деньги – станете богатым.
Гадание На Андрея на спичках
На тарелку с водой кладут две спички: одна – это парень, в идеале тот, которому девушка симпатизирует; вторая – символ самой девушки. Затем нужно подуть на эти спички: если от девичьего дыхания они сойдутся, то это признак того, что задуманный кавалер станет женихом.
Гадание на перекрестке в День святого Андрея
В полночь на перекрестке девушки очерчивают каждая свой круг, становится у него и начинает прислушиваться к звукам улицы – если слышит радостные крики, смех, песни – скоро выйдет замуж. А если девушка услышит чью ссору, плач или причитания – оставаться ей, согласно народному поверью, в девушках.
Приглашение на ужин на Андрея
Этот метод странный и жуткий. Девушка накрывает в пустой комнате стол скатертью, заставляет его посудой, кроме ножа и вилки, и говорит: "Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать". Все выходят, а она, оставшись одна, запирает окна и двери и ждет.
Признаки приближения суженого: завывание ветра, удары в окна и двери. Затем появляется суженый. Девушка должна сидеть на своем месте, не отвечать на вопросы, замечать черты лица и одежду. Суженый садится за стол и начинает развлекать ее беседой.
Девушка должна внезапно встрепенуться и в упор спросить: "Как зовут?". Суженый называет имя и вынимает что-то из кармана. В этот момент девушка должна сказать: "Чур, меня!". Суженый исчезает.
Гадание на профессию на Андрея
Верили, что можно на Андрея даже узнать профессий своего будущего мужа. Для этого девушки шли к реке, набирали ил со дна, приносили домой и рассматривали. Если в иле находили гвоздь – муж будет кузнецом, если треска – плотником, песок – каменщиком, а если ничего не находили – земледельцем.