Вот это экспонат! Соблазнительная Азия Ардженто в провокационном перформансе

Итальянская кинодива Азия Ардженто известна не только скандалами, связанными с секс-домогательствами, но и провокационными ролями в кино. Раздеться в кадре для нее никогда не было проблемой. И вне кадра - тоже. Так, на днях Азия в нижнем белье сыграла роль экспоната на выставке ее друга художника и татуировщика Марко Манзо в музее Vittoriano в Риме.