Вот это экспонат! Соблазнительная Азия Ардженто в провокационном перформансе

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Итальянская кинодива Азия Ардженто известна не только скандалами, связанными с секс-домогательствами, но и провокационными ролями в кино. Раздеться в кадре для нее никогда не было проблемой. И вне кадра - тоже. Так, на днях Азия в нижнем белье сыграла роль экспоната на выставке ее друга художника и татуировщика Марко Манзо в музее Vittoriano в Риме.
Итальянская кинозвезда Азия Ардженто - лидер движения #MeToo: год назад она заявила, что долгое время подвергалась насилию со стороны кинопродюсера Харви Вайншнейна. А затем и сама угодила в скандал: молодой актер Джимми Беннетт, сыгравший в ее фильме «Цыпочки», признался, что Ардженто склонила его к сексу, когда он был несовершеннолетним, пишет Rus.tvnet.lv.