Ср, 12.12.2018
«Экстази, меня увези!» Дети и подростки в Таллинне хором подпевают Элджею, а вместо шариков надувают презервативы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.
  • Limon
  • Звезды
  • Вот это экспонат! Соблазнительная Азия Ардженто в провокационном перформансе

Вот это экспонат! Соблазнительная Азия Ардженто в провокационном перформансе Раздеться для нее не проблема

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: PA images/Scanpix

Итальянская кинодива Азия Ардженто известна не только скандалами, связанными с секс-домогательствами, но и провокационными ролями в кино. Раздеться в кадре для нее никогда не было проблемой. И вне кадра - тоже. Так, на днях Азия в нижнем белье сыграла роль экспоната на выставке ее друга художника и татуировщика Марко Манзо в музее Vittoriano в Риме. 

Итальянская кинозвезда Азия Ардженто - лидер движения #MeToo: год назад она заявила, что долгое время подвергалась насилию со стороны кинопродюсера Харви Вайншнейна. А затем и сама угодила в скандал: молодой актер Джимми Беннетт, сыгравший в ее фильме «Цыпочки», признался, что Ардженто склонила его к сексу, когда он был несовершеннолетним, пишет Rus.tvnet.lv.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ