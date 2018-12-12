Анне Вески рассказала, почему Уку Сувисте может победить в шоу «Голос»

«В его возрасте он уже себя уверенно чувствует на сцене и умеет себя точно выражать», - считает Вески.

«Петь- то он всегда умел, а для того, чтобы быть в себе увренным и уметь вести себя на сцене, нужен опыт. Кто-то может и в 15 лет стать суперзвездой, но сейчас время Уку» - добавила она.