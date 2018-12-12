Ср, 12.12.2018
Вся правда о «Битве экстрасенсов»: бывший редактор шоу рассказал шокирующие факты СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Анне Вески рассказала, почему Уку Сувисте может победить в шоу «Голос»

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Uku Suviste on Venemaal ilma tegemas

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Недавно в интервью для портала Menu Анне Вески сказала, что за успехом Уку Сувисте в шоу «Голос» стоят его музыкальные способности и опыт.

«В его возрасте он уже себя уверенно чувствует на сцене и умеет себя точно выражать», - считает Вески.

«Петь- то он всегда умел, а для того, чтобы быть в себе увренным и уметь вести себя на сцене, нужен опыт. Кто-то может и в 15 лет стать суперзвездой, но сейчас время Уку» - добавила она.

Анне Вески

ФОТО: Madis Sinivee, Raul Mee

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