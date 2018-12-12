Новый бойфренд Ники Минаж оказался насильником и убийцей, но ей все равно

Новый парень Ники Минаж оказался сексуальным преступником, но саму певицу это нисколько не смущает. Согласно базе данных полиции, Кенни Петти был осужден в 1995 году за попытку изнасилования 16-летней девочки. Кроме того, там указано, что во время нападения мужчина использовал колюще-режущее оружие, сообщает Metro.

В общей сложности мужчина отсидел четыре года в тюрьме штата Нью-Йорк, после чего был освобожден. Однако на этом его преступная деятельность не закончилась. Спустя годы Кенни был осужден за убийство первой степени и отсидел еще семь лет. В 2013 году преступник вышел на свободу, пишет Life.ru.

О новом бойфренде певицы стало известно после того, как она выложила откровенную фотографию с ним в «Инстаграме» и подписала ее строчками из песни Адель.

Как только фанаты опознали мужчину, рэперше тут же припомнили все плохое. В частности, ранее Минаж защищала от нападок своего брата и Tekashi69, которые также были обвинены в совращении несовершеннолетних. Один из пользователей выложил скрины переписки с Минаж и написал: «Внимание: Ники Минаж хотела уточнить, что ее парень не является насильником детей, он просто обычный насильник».