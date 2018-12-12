Ср, 12.12.2018
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  • Галерея: Дакота Джонсон вышла в свет в платье с сюрпризом

Галерея: Дакота Джонсон вышла в свет в платье с сюрпризом

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29-летняя голливудская актриса Дакота Джонсон произвела фурор на закрытии 17-го Международного кинофестиваля в Марракеше. 

Звезда нашумевшей эротической киноленты "50 оттенков серого" прибыла на церемонию в сногсшибательном серебристом платье в пол с открытой спиной, провокационной изюминкой которого стало нескромное декольте.

К своему сексуальному образу Дакота добавила черный пояс от Gucci, элегантный клатч и босоножки на высоком каблуке.

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