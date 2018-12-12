Галерея: Дакота Джонсон вышла в свет в платье с сюрпризом
12 декабря 2018, 17:55
29-летняя голливудская актриса Дакота Джонсон произвела фурор на закрытии 17-го Международного кинофестиваля в Марракеше.
Звезда нашумевшей эротической киноленты "50 оттенков серого" прибыла на церемонию в сногсшибательном серебристом платье в пол с открытой спиной, провокационной изюминкой которого стало нескромное декольте.
К своему сексуальному образу Дакота добавила черный пояс от Gucci, элегантный клатч и босоножки на высоком каблуке.