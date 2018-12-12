Тусовки, драки. Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева в новом клипе

Группа Serebro представила новый клип на песню "Пятница", в котором содержатся отсылки ко многим событиям 2018 года, в том числе к скандалу с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Ролик опубликован в YouTube-канале музыкального лейбла Максима Фадеева Malfa, передает Life.ru.

При этом в клипе, в отличие от реальности, все заканчивается благополучно — спортсмены замечают в клубе "чиновника Дениса Пака" и направляются к нему, но в этот момент к ним подсаживаются солистки Serebro.

В видеоролике также содержатся отсылки к рэперам Face и Элджею, а также к Skibidi-челленджу группы Little Big. В "Пятнице" показали и фронтмена Little Big Ильича, а также намекнули на инцидент в Солсбери. В одном из эпизодов парочка мужчин отдаленно напоминает Петрова и Боширова, которых Лондон принял за агентов ГРУ.