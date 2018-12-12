Восторг! 52-летняя Синди Кроуфорд и ее юная дочь появились на красной дорожке

52-летняя супермодель предпочла для такого случая элегантное черное платье с оголенными плечами и высоким разрезом от Marchesa.

Юная Кайя Гербер, которая была признана как "Модель года", явно унаследовала чувство стиля своей матери, и сделала все, чтобы произвести впечатление. Девушка буквально блистала в ошеломительном наряде британского модельера Аlехаnder МсQuееn.