Восторг! 52-летняя Синди Кроуфорд и ее юная дочь появились на красной дорожке
12 декабря 2018, 17:18
Легендарная звезда подиума Синди Кроуфорд и ее 17-летняя наследница Кайя Гербер олицетворяли поистине королевский дуэт мать и дочь, когда дефилировали по красной дорожке в Королевском Альберт-Холле, где проходило светское мероприятие British Fashion Awards.
52-летняя супермодель предпочла для такого случая элегантное черное платье с оголенными плечами и высоким разрезом от Marchesa.
Юная Кайя Гербер, которая была признана как "Модель года", явно унаследовала чувство стиля своей матери, и сделала все, чтобы произвести впечатление. Девушка буквально блистала в ошеломительном наряде британского модельера Аlехаnder МсQuееn.