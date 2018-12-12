Ср, 12.12.2018
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  • Восторг! 52-летняя Синди Кроуфорд и ее юная дочь появились на красной дорожке

Восторг! 52-летняя Синди Кроуфорд и ее юная дочь появились на красной дорожке

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Легендарная звезда подиума Синди Кроуфорд и ее 17-летняя наследница Кайя Гербер олицетворяли поистине королевский дуэт мать и дочь, когда дефилировали по красной дорожке в Королевском Альберт-Холле, где проходило светское мероприятие British Fashion Awards.

52-летняя супермодель предпочла для такого случая элегантное черное платье с оголенными плечами и высоким разрезом от Marchesa.

Юная Кайя Гербер, которая была признана как "Модель года", явно унаследовала чувство стиля своей матери, и сделала все, чтобы произвести впечатление. Девушка буквально блистала в ошеломительном наряде британского модельера Аlехаnder МсQuееn.

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