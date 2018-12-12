Устрой детям сказку! Мы разыгрываем билеты на «Снежную королеву»

В мире существует множество зимних волшебных сказок, но пожалуй, самая волшебная — это сказка Ганса-Христиана Андерсена «Снежная Королева». Именно в ней волшебство соседствует с коварством и отважностью, с романтикой и нежностью. Но самое главное — в ней есть приключения, которые так любят и взрослые и дети.

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«Снежная Королева» — вечная и мудрая история о борьбе добра со злом, о силе любящего сердца, о верности и преданности, которая рождает в душе только светлые чувства. Увлекательный сюжет основан на этой сказке, но это не инсценировка, это фантазия на тему. Постановщики сделали спектакль веселым, красочным, интерактивным.

В спектакле заняты ведущие артисты Петербургского театра музыкальной комедии, артисты студии Иллюзион и балетной труппы. Большие декорации спектакля изготовлены в декорационных мастерских Санкт-Петербурга.

Яркие костюмы — это важная часть спектакля: стильные и подчеркивающие эпоху они создают сказочность спектакля. Оригинальная музыка, композитору Дмитрию Гусеву удалось создать талантливую детскую музыку.

За 30 минут перед спектаклем Дед Мороз, Снегурочка и ростовые куклы проводят интерактивные игры с детьми в фойе.