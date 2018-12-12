Пять ошибок в тренировках, которые лучше не совершать в 2019 году!

Короткий отдых. Если вы думаете, что ежедневные интенсивные физические нагрузки помогут похудеть и обрести отличную спортивную форму, то вы ошибаетесь. Тело сжигает лишние калории и формирует желаемые для нас пропорции в периоды отдыха, а не тренировок. Если вы отдыхаете недостаточно, то никакого эффекта от тренировок не будет. Напротив, вы серьeзно надорвeтесь.

Неправильное питание до и после тренировок. До и после физических нагрузок вам нужна энергия. А это значит, что за несколько часов до тренировок и через пару часов после необходимо подкрепиться. Первый прием пищи поможет обеспечить необходимую энергию для самих нагрузок, а второй восстановит потерянные силы. Но очень важно употреблять правильные продукты питания.

Отказ от разминок. Обязательно потратьте 5-7 минут на разминку перед тем, как приступать непосредственно к тренировкам. Особенно, если упражнение связаны с подъемом тяжести. Эти растяжки очень нужны для того, чтобы подготовить тело к последующим нагрузкам, и чтобы они не стали неприятным шоком.

Нехватка сна. Не думайте, что здоровое питание и физические нагрузки - это всё, что требуется для похудения. Исследования показывают, что недостаток высококачественного сна приводит к ожирению. Если вы не высыпаетесь, то тренировки не дадут желаемого эффекта.