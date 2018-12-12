Ср, 12.12.2018
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Пять ошибок в тренировках, которые лучше не совершать в 2019 году! Самые грубые фитнес-ошибки!

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Бег зимой.

ФОТО: Viktor Cap / PantherMedia / Viktor Cap

Обязательно запланируйте регулярные посещения спортзала в 2019 году, поскольку физические нагрузки приносят массу пользы. Но постарайтесь в следующем году не делать этих характерных фитнес-ошибок, пишет Medikforum.

Короткий отдых. Если вы думаете, что ежедневные интенсивные физические нагрузки помогут похудеть и обрести отличную спортивную форму, то вы ошибаетесь. Тело сжигает лишние калории и формирует желаемые для нас пропорции в периоды отдыха, а не тренировок. Если вы отдыхаете недостаточно, то никакого эффекта от тренировок не будет. Напротив, вы серьeзно надорвeтесь.

Неправильное питание до и после тренировок. До и после физических нагрузок вам нужна энергия. А это значит, что за несколько часов до тренировок и через пару часов после необходимо подкрепиться. Первый прием пищи поможет обеспечить необходимую энергию для самих нагрузок, а второй восстановит потерянные силы. Но очень важно употреблять правильные продукты питания.

Отказ от разминок. Обязательно потратьте 5-7 минут на разминку перед тем, как приступать непосредственно к тренировкам. Особенно, если упражнение связаны с подъемом тяжести. Эти растяжки  очень нужны для того, чтобы подготовить тело к последующим нагрузкам, и чтобы они не стали неприятным шоком.

Нехватка сна. Не думайте, что здоровое питание и физические нагрузки - это всё, что требуется для похудения. Исследования показывают, что недостаток высококачественного сна приводит к ожирению. Если вы не высыпаетесь, то тренировки не дадут желаемого эффекта.

Нереалистичные цели. Не планируйте похудеть на 10 кг за две недели или превратиться в Арнольда Шварценеггера за несколько месяцев. Выполнение серьёзных задач требует серьезной и продолжительной работы. Если же вы будете ставить перед собой нереалистичные планы, то очень быстро разочаруетесь в фитнесе. 

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