Вдова Николая Караченцова о веселых поминках: «Он ушел в жизнь вечную, лучшую, почему я должна плакать?»

После смерти Николая Караченцова его вдова решила устроить шумные поминки. Актер скончался в больнице после продолжительной борьбы с раком. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Поминки прошли шумно, на них присутствовали друзья и близкие актера. Многое посчитали, что на этом мероприятии Людмила Поргина вела себя чересчур весело и не скорбела по умершему мужу. Она ответила всем недоброжелателям, которые отчитали ее за шумные поминки, пишет Woman.

«Он ушел в жизнь вечную, лучшую, почему же я должна плакать? Я радуюсь за него. Я рада, что наконец он летает, что у него не болит нога, не болят метастазы, не болит раковая опухоль, не болит ничего, он летает. Как же я могу не радоваться?» — отметила Людмила Поргина в беседе с журналистами

Поргина также рассказывала, что покойный муж призывал ее не грустить. Все близкие успели попрощаться с актером. Он умер накануне своего 84-летия, которое хотели отпраздновать в больнице.

«Когда он уходил, сказал: «Я прошу вас не жалеть и плакать, а радоваться обо мне, потому что я уже у Бога. Я уже под его опекой, я с его любовью», — поделилась вдова Караченцова.

После смерти супруга Людмила Поргина старается не поддаваться унынию. На 40 дней Караченцова знакомые вспоминали его песни и стихи. А недавно Поргина отдыхала в Дубае, в месте, где они ранее были с мужем.