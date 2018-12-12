«Пока смерть не разлучит нас»: самая успешная модель мира опубликовала пугающее письмо от поклонника

Вчера 23-летняя Кендалл Дженнер показала в Instagram сториз снимок письма, написанного от руки. В нем неизвестный (имя звезда предусмотрительно замазала) признается модели в любви, пишет Сплетник.
Однако интригу звезда держать долго не стала и уже сегодня раскрыла личность своего тайного поклонника (или поклонников). Модель снова поделилась фотографией и двумя буквами, обведенными в кружок, "M + M", и надписью:
Хорошая попытка, мои тайные поклонники, Мерт и Маркус.
Она имела в виду известных фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. Судя по всему, фанаты Кендалл не ожидали такого развития событий, поскольку некоторые были убеждены, что автор записки — бывший бойфренд девушки, певец из группы One Direction Гарри Стайлс.
В записке было сказано:
Мы можем быть далеко друг от друга, но моя любовь к тебе становится сильнее с каждой минутой. Мое самое сокровенное чувство — это любовь к тебе. Буду любить тебя, пока смерть не разлучит нас... Мы соединены воедино телом и душой навсегда. Я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя.
Поклонники даже решили сверить почерк исполнителя песни Sign Of The Times.
Он в июне 2017 года публиковал в Instagram рукописное письмо в поддержку предстоящего тура. Итогами расследования многие поделились в Twitter, что вызвало много разногласий:
Гарри же говорил Кендалл, что будет любить ее до самой смерти.
Ребята, это был определенно Гарри, почерк идентичен.
Тем не менее другие поклонники поспешили признать, что почерк Гарри немного отличается.
Я только что провел последние 15 минут, сравнивая любовное письмо Кендалл с почерком Гарри, и они совсем разные, это нетрудно заметить.
Многие считают, что письмо послал звезда НБА Бен Симмонс, с которым модели приписывают роман в последние месяцы.