«Пока смерть не разлучит нас»: самая успешная модель мира опубликовала пугающее письмо от поклонника

Мы можем быть далеко друг от друга, но моя любовь к тебе становится сильнее с каждой минутой. Мое самое сокровенное чувство — это любовь к тебе. Буду любить тебя, пока смерть не разлучит нас... Мы соединены воедино телом и душой навсегда. Я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя.