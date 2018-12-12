Ср, 12.12.2018
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  • Как с картинки: вот как выглядит семья самой молодой миллионерши в Эстонии

Как с картинки: вот как выглядит семья самой молодой миллионерши в Эстонии ФОТО!

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Kristel Kruustük

ФОТО: EUANDME

Молодому предпринимателю года, самому молодому миллионеру страны Кристель Круустюк всего 28 лет, но она уже многого добилась. 

Вместе с супругом Марко Круустюк она основала фирму Testlio, занимающуюся тестированием мобильных приложений. Рыночная стоимость фирмы составляет сегодня 25 миллионов евро. Имущество самой Кристель оценивается в 6 300 000 евро.

На днях Кристель опубликовала в Instagram несколько трогательных студийных снимков, на которых она запечатлена с мужем и ребенком. 

В комментарии к фото она написала: «Раз в год мы натягиваем эти модные пижамы и свитера. Этот год не стал исключением».

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