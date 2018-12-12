Как с картинки: вот как выглядит семья самой молодой миллионерши в Эстонии

Вместе с супругом Марко Круустюк она основала фирму Testlio, занимающуюся тестированием мобильных приложений. Рыночная стоимость фирмы составляет сегодня 25 миллионов евро. Имущество самой Кристель оценивается в 6 300 000 евро.

На днях Кристель опубликовала в Instagram несколько трогательных студийных снимков, на которых она запечатлена с мужем и ребенком.