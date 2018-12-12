Ср, 12.12.2018
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  • Александру Кержакову грозит тюремный срок за подделку документов во время бракоразводного процесса

Александру Кержакову грозит тюремный срок за подделку документов во время бракоразводного процесса

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Милана Кержакова и Александр Кержаков

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Вот уже более полугода идет бракоразводный процесс 36-летнего Александра Кержакова и 25-летней Миланы Тюльпановой. Девушка пытается добиться права опеки над их сыном, полуторагодовалым Артемием.

11 декабря адвокат Миланы Тюльпановой Александр Добровинский заявил о том, что муж его подзащитной представил в суд поддельные документы из двух петербургских клиник. Если этот факт будет доказан, спортсмену грозит тюремное заключение. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

«Я готовлю заявление в правоохранительные органы. Это 303 статья, которая подразумевает наказание до четырех месяцев лишения свободы или двух лет исправительных работ. Так просто оставить это нельзя. Эти документы должны были ввести суд в заблуждение», — сказал защитник Тюльпановой.

Напомним, ранее стало известно, что бывшие супруги пройдут проверку на запрещенные вещества. На этом также настоял адвокат Миланы Тюльпановой. 

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