Александру Кержакову грозит тюремный срок за подделку документов во время бракоразводного процесса

11 декабря адвокат Миланы Тюльпановой Александр Добровинский заявил о том, что муж его подзащитной представил в суд поддельные документы из двух петербургских клиник. Если этот факт будет доказан, спортсмену грозит тюремное заключение. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Я готовлю заявление в правоохранительные органы. Это 303 статья, которая подразумевает наказание до четырех месяцев лишения свободы или двух лет исправительных работ. Так просто оставить это нельзя. Эти документы должны были ввести суд в заблуждение», — сказал защитник Тюльпановой.