Ср, 12.12.2018
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Вот что будет с вашим сердцем в глубокой старости, если вы будете каждый день есть бананы

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Бананы

ФОТО: SCANPIX

Вот он - секрет долголетия! Бананы надо есть каждый день - тогда сердце и в 95 лет будет здоровым. Бананы - не только вкуснятина, которую все любят! Это - кладезь полезностей для организма.

Новые исследования подтверждают, что ежедневное употребление бананов может помочь предотвратить болезни сердца. Все благодаря большому количеству калия, пишет The Independent.

Продукты с высоким содержанием калия препятствуют возникновению закупорок и сужению артерий. Исследователи из Университета Алабамы провели эксперимент на мышах, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний. Их поделили на три группы, рацион которых содержал малое, среднее и большое количество калия.

Результаты подтвердили, что у тех мышей, которые потребляли много калия, улучшилось состояние крови и сосудов. 

Однако чрезмерное употребление пищи с содержанием калия может вызвать боль в животе, тошноту и диарею. Правильная норма - 3500 мг калия, четверть которого можно получить, съев два банана.

Другие продукты, богатые минералом - это картофель, брокколи, семена, рыба и птица. 

А вы стараетесь питаться правильно? Следите за количеством калорий и минералов на протяжении дня?

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