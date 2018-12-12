Вот что будет с вашим сердцем в глубокой старости, если вы будете каждый день есть бананы

Новые исследования подтверждают, что ежедневное употребление бананов может помочь предотвратить болезни сердца. Все благодаря большому количеству калия, пишет The Independent.

Продукты с высоким содержанием калия препятствуют возникновению закупорок и сужению артерий. Исследователи из Университета Алабамы провели эксперимент на мышах, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний. Их поделили на три группы, рацион которых содержал малое, среднее и большое количество калия.

Результаты подтвердили, что у тех мышей, которые потребляли много калия, улучшилось состояние крови и сосудов.

Однако чрезмерное употребление пищи с содержанием калия может вызвать боль в животе, тошноту и диарею. Правильная норма - 3500 мг калия, четверть которого можно получить, съев два банана.

Другие продукты, богатые минералом - это картофель, брокколи, семена, рыба и птица.