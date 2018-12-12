Жуткие подробности! Тела пропавших в Гималаях туристов нашли спустя 30 лет

Тела 27-летних Кристина Рунарссона и Торстейна Гудйонссона обнаружил возле ледника американский путешественник. Они были спущены в Катманду, где родственники их кремировали, а затем перевезли прах в Исландию, передает СNN.

Альпинист и миссионер Стив Айсторп, совершавший восхождение вместе с исландцами, рассказал, что последний раз он видел своих друзей живыми 18 октября 1988 года.

ФОТО: Azim Afif / AP/Scanpix

«Это событие вызвало очень эмоциональную реакцию у всех, кто когда-либо знал их. Я хочу поехать в Рейкъявик и встретиться с семьей ребят, чтобы выразить им свое уважение», — поделился Айсторп.

Альпинист также рассказал, что произошло 30 лет назад. Он совершал восхождение с исландцами на вершину Пумори в Гималаях. Спустя 12 дней похода Айсторп заболел и решил спуститься вниз, чтобы показаться врачу, передает Lenta.

Доктор сказал ему, что лечение займет семь дней, и Айсторп отправил исландцам сообщение о том, что они могут попробовать покорить вершину без него. Когда он выздоровел и вернулся в лагерь, его попутчиков там уже не было.

«Я надеялся, что они просто спустились вниз и сейчас спят в своей маленькой красной палатке. Я начал звать их, но мой голос просто отразился эхом и затем исчез. За этим последовало молчание», — добавил Айсторп.

Альпинист и миссионер Стив Айсторп ФОТО: twitter.com

После этого он в течение нескольких недель обследовал местность со спасателями на вертолете в поисках пропавших друзей, но им не удалось обнаружить их тела. Тогда Айсторп вернулся домой и сообщил их семьям о трагедии.

По его словам, в куртках Кристина и Торстейна обнаружили камеры, и это может помочь восстановить картину произошедшего.

ФОТО: twitter.com