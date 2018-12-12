Трехлетняя девочка хотела снять видео для матери, но записала голос умершего дедушки

Маленькая Мадлен Джонс записывала видео для своей матери через Snapchat, однако когда женщина посмотрела его, то ужаснулась от того, что ей удалось расслышать. На кадрах трехлетняя девочка сидит одна в комнате и повторяет: "Наглая, маленькая". Когда Мадлен останавливается в раздумьях, что сказать дальше, мужской голос подсказывает ей. При этом в доме в Северном Уэльсе на тот момент не было мужчин, сообщает Mirror.