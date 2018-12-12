Она сделала это! 23-летняя Кендалл Дженнер вышла на дорожку в абсолютно прозрачном платье, под которым не было белья ФОТО!
12 декабря 2018, 10:34
23-летнюю Кендалл Дженнер, пожалуй, и так уже можно назвать королевой "голых" платьев (хотя Белла Хадид и пытается составить ей серьезную конкуренцию), но под конец года модель решила укрепить свой негласный статус.
На ковровой дорожке премии Британского модного совета, которая состоялась в Лондоне вчера вечером, Кендалл снова появилась в полупрозрачном, сияющим оттенками золота, платье от Julien Macdonald. На этот раз Дженнер выбрала фасон макси, но он вряд ли делал наряд скромным: разрез, доходящий почти до пояса, и открытая спина позволяли оценить изгибы Кендалл. А своей фигурой девушка явно гордится — Дженнер позволила заснять себя, кажется, со всех ракурсов.