Она сделала это! 23-летняя Кендалл Дженнер вышла на дорожку в абсолютно прозрачном платье, под которым не было белья

На ковровой дорожке премии Британского модного совета, которая состоялась в Лондоне вчера вечером, Кендалл снова появилась в полупрозрачном, сияющим оттенками золота, платье от Julien Macdonald. На этот раз Дженнер выбрала фасон макси, но он вряд ли делал наряд скромным: разрез, доходящий почти до пояса, и открытая спина позволяли оценить изгибы Кендалл. А своей фигурой девушка явно гордится — Дженнер позволила заснять себя, кажется, со всех ракурсов.