Ср, 12.12.2018
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  • Она сделала это! 23-летняя Кендалл Дженнер вышла на дорожку в абсолютно прозрачном платье, под которым не было белья

Она сделала это! 23-летняя Кендалл Дженнер вышла на дорожку в абсолютно прозрачном платье, под которым не было белья ФОТО!

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23-летнюю Кендалл Дженнер, пожалуй, и так уже можно назвать королевой "голых" платьев (хотя Белла Хадид и пытается составить ей серьезную конкуренцию), но под конец года модель решила укрепить свой негласный статус.

 На ковровой дорожке премии Британского модного совета, которая состоялась в Лондоне вчера вечером, Кендалл снова появилась в полупрозрачном, сияющим оттенками золота, платье от Julien Macdonald. На этот раз Дженнер выбрала фасон макси, но он вряд ли делал наряд скромным: разрез, доходящий почти до пояса, и открытая спина позволяли оценить изгибы Кендалл. А своей фигурой девушка явно гордится — Дженнер позволила заснять себя, кажется, со всех ракурсов.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

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