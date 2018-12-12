Горячий кадр! Наряд Тани Михайловой заставляет фантазию мужчин работать
12 декабря 2018, 10:19
36-летняя певица Таня Михайлова-Саар разместила в социальных сетях снимок в необычном платье.
На снимке Таня позирует в наряде от модельера Кристины Вийрпалу. Именно в этом вечернем платье Таня предстала в минувшие выходные на финале популярного эстонского шоу «Ваше лицо мне знакомо».
Своеобразное платье кому-то напомнило «бинты мумии», но большая часть подписчиков Тани пришла в восторг – сквозь просветы на платье так и хочется рассмотреть что-то пикантное!