Ср, 12.12.2018
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  • Горячий кадр! Наряд Тани Михайловой заставляет фантазию мужчин работать

Горячий кадр! Наряд Тани Михайловой заставляет фантазию мужчин работать

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Tanja Mihhailova-Saar

ФОТО: Andrei Ozdoba

36-летняя певица Таня Михайлова-Саар разместила в социальных сетях снимок в необычном платье.

На снимке Таня позирует в наряде от модельера Кристины Вийрпалу. Именно в этом вечернем платье Таня предстала в минувшие выходные на финале популярного эстонского шоу «Ваше лицо мне знакомо».

Своеобразное платье кому-то напомнило «бинты мумии», но большая часть подписчиков Тани пришла в восторг – сквозь просветы на платье так и хочется рассмотреть что-то пикантное!

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