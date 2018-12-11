Влад Топалов забрал Регину Тодоренко из роддома: первые кадры счастливых родителей с малышом Папарацци!
11 декабря 2018, 20:57
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко выписалась из роддома с новорожденным сыном. Своего первенца Тодоренко рожала в Москве. Мальчик появился на свет 5 декабря.
Российский певец Влад Топалов забирал жену и малыша домой в неформальной обстановке, без торжественной церемонии у дверей роддома. На выписку также пришла сестра Топалова Алина.
Кадры, как семья покидает роддом, опубликовали журналисты Super в Instagram.