После прочтения этой статьи вы захотите на Рождество и Новый год уехать в Вильнюс. И вот почему!

«Рождество в Вильнюсе» является самым крупнейшим, ярким и наиболее посещаемым фестивалем столицы Литвы. Это пять незабываемых недель зимних праздников в столице, где многообразие праздничных мероприятий и приятных рождественских сюрпризов Вильнюс превращает в настоящую столицу Рождества, пишет издание Vilnius-events.lt.
Рождественская елка на Кафедральной площади несколько лет подряд является гордостью Литвы и знаменитостью во всей Европе. В прошлом году Европейский туристический портал «Europe Best Destinations» назвал вильнюсскую рождественскую елку самой красивой в Европе, а один из ведущих мировых туристических порталов США «Conde Nast Travaller» включил вильнюсскую рождественскую елку в список 15 самых красивых рождественских елок в мире.
Рождественские городки на Кафедральной и Ратушной площадях, создающие исключительнo празничное настроение и предлагающие ряд восхитительных товаров каждый год привлекают более миллиона гостей из-за рубежа и всей Литвы.
Особой традицией зимних праздников в Вильнюсе является Рождественский паровозик, который особенно нравится детям и уникальная рождественская сказка в формате 3D-проекций, которая по вечерам 25-29 декабря демонстрирует свои яркие цвета на главной внешней стене Кафедрального собора.
В новогодний вечер жители Вильнюса и приезжие гости, заполнившие Кафедральную площадь, радостно встречают Новый год и наблюдают красочные праздничные фейерверки.
6 января об окончании «Рождества в Вильнюсе» объявляет традиционное игривое шествие «Три короля».
Рождественский фестиваль каждый год приятно удивляет жителей Вильнюса и гостей города новыми идеями и впечатляющими праздничными мероприятиями.
Приезжайте и станьте частью фестиваля «Рождество в Вильнюсе»!
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРОВОЗИК
1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.
Красочный Рождественский паровозик пригласит всех вернуться в детство, даря магическое получасовое путешествие по столице.
Время работы паровозика:
I–IV 12:00, 13:10, 14:20, 15:30, 17:00, 18:10, 19:20, 20:30
V–VII 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 21:50
16 декабря: 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 21:50
24 декабря: 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30
25–26 декабря: 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40
31 декабря: 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30
1 января: 12:00, 13:10, 14:20, 15:30, 17:00, 18:10, 19:20, 20:30
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДОК
Кафедральная площадь
1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.
В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной площади, в грациозном сияющем елочном кружеве Рождественский городок будет манить праздничными вкусами и уникальным ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в веселую суету. Это место, которое просто дышит особенным праздничным настроением, где расположатся празднично украшенные деревянные домики, каждый из которых предложит что-то совершенно исключительное.
Время работы:
I 12:00–21:00
II–IV 11:00–21:00
V–VI 11:00–22:30
VII 11:00–21:00
24 декабря: 11:00–18:00
25 декабря: 12:00–22:00
26 декабря: 12:00–22:00
31 декабря: 12:00–24:00
Ратушная площадь в Вильнюсе
1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.
На просторах расположившегося рядом со стильной Рождественской елкой и по-праздничному сияющего Рождественского городка будет царить парад необычных рождественских прелестей и подарков. Рождественский городок пригласить заглянуть в гости, приятно провести время, согреться, полакомиться вкусностями и заранее позаботиться о подарках на Рождество.
Время работы:
I 12:00-20:00
II–IV 11:00-21:00
V–VI 11:00-22:00
VII 11:00-20:00
24 декабря: 11:00–16:00
25 декабря: 12:00–21:00
26 декабря: 12:00–21:00
31 декабря: 12:00–24:00
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВОКЗАЛ – НЕЗАВИСИМЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК
30 ноября 2018 — 3 января 2019
Впервые в праздничный период рождественские мероприятия пройдут на территории обновленного железнодорожного вокзала Вильнюса. Здесь от 30 ноября до 3 января будет работать НЕЗАВИСИМЫЙ альтернативный РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК: посетители будут рады и будут поражены рынком уличной кухни, различными творческими мастерскими, музыкальными выступлениями и рождественской ярмаркой.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК
7 декабря 2018 — 7 января 2019
Ледяной искусственный РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК на площади Лукишкес откроется для жителей и гостей Вильнюса 7 декабря 2018 и будет работать до 7 января 2019.
Праздничное открытие катка – 7 декабря, 17:00 ч.
Рождественский каток будет работать ежедневно.
В будние дни на катке будут проходить уроки катания на коньках, хоккея и кёрлинга.
Время работы
I–V 11:00–22:00 ч.
VI–VII 10:00–22:00 ч.
Прокат со своими коньками – 2,00 евро за сеанс.
Стоимость аренды коньков – 3,00 евро за сеанс.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»
Кафедральная площадь
9 декабря 2018, 12:00
В столицу прибудут Деды Морозы из разных регионов Литвы. И будет весёлый праздник для маленьких и взрослых!
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАБЕГ
16 декабря 2018 г.
Аптека Eurovaistinė приглашает вас присоединиться к самому веселому в Литве, уже 43-му рождественскому забегу! Взрослые могут пробежать дистанцию в 12, 6 или 3 км, а маленькие участники могут соревноваться в «Забеге гномиков» и преодолеть расстояние в 200 метров. Приглашаем к участию – бежим вместе с нами по праздничным вильнюсским улицам!
Подробная информация: www.kaledinisbegimas.lt
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА – СКВЕР ДИЗАЙНА
Площадь В. Кудирки
18–23 декабря 2018
На площади В. Кудиркаса жителей Вильнюса и гостей столицы будет дать ожидать рождественский сквер дизайна – это уже полюбившееся художественное пространство, в котором свои уникальные изделия представят вильнюсские дизайнеры. Посетители рождественского сквера дизайна смогут приобрести оригинальные рождественские подарки себе и своим близким, а также познакомиться и пообщаться с их авторами, узнать истории и тонкости создания произведений.
Время работы:
18–22 декабря 10:00–20:00
23 декабря 10:00–16:00
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ MECCA
Вильнюсский Кафедральный собор
24 декабря 2018, 21:00
После уютного рождественского ужина приглашаем виленчан и гостей города испытать на себе настоящее волшебство Мессы Пастушков, которая начнется с освящения Вертепа на Кафедральной площади.
ЛАЗЕРНОЕ 3D ШОУ – РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА «ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ИИСУСА»
Большая стена Вильнюсского Кафедрального собора
25–29 декабря 2018 г.
Рождественская 3D-сказка стала совершенно особенным событием и традицией, которую с нетерпением ожидают в городе Вильнюсе.
Рассказывая специально для этих праздников созданную в «Столице Рождества» впечатляющую сказку в проекции 3D, большая стена вильнюсского Кафедрального собора засияет самыми яркими красками:
17:05–17:20
18:15–18:30
20:05–20:20
20:45–21:00
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
Кафедральная площадь
31 декабря 2018 г.
31 декабря, прямо перед полночью, Вильнюсское городское самоуправление пригласит всех жителей и гостей города вместе встретить Новый 2019 год.
ШЕСТВИЕ «ТРЕХ ЦАРЕЙ-ВОЛХВОВ»
6 января 2019, 16:30
Традиционное шествие «Трех царей-волхвов» –кульминация праздников – ждет вас 6 января! Торжественная процессия тронется от Святых ворот в 16:30 час. и пройдет до Кафедрального собора. Трехметровые фигуры волхвов: Каспара, Мельхиора и Балтазара в сопровождении своей свиты пожелают всем урожайного и успешного года.
В 18.00 час. во дворике Вильнюсского дома учителя пройдет традиционный праздник для всей семьи – «Прощай, Рождественская елка!». Мы приглашаем виленчан и гостей города принести сюда из дома своих зеленых красавиц и распрощаться до следующего года с улетающим духом Рождества.
К концу праздника во дворик заглянут три волхва, которые пожелают счастливого Нового года, а украшенные елочки отправятся в объятия леса и пойдут на изготовление биотоплива.
ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОГО РОЖДЕСТВА
Кафедральная площадь
7 января 2019, 16:00
В понедельник 7 января вильнюсская русская община и последователи православных традиций соберутся на Кафедральной площади Вильнюса на празднование Рождества Христова. Этот светлый праздник всегда радует его участников – горожан и гостей нашего города.
Традиционно он начнется в 16 часов с приветственного слова представителя Виленско-Литовской Епархии, а продолжится театрализованным представлением и хороводами у рождественской елки. Маленьких участников праздника ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Православные Вильнюса (ортодоксы) вторая по численности религиознаяобщина республики. Она составляет в Литве 4,8 процентов, в Вильнюсе – 8 процентов от общего числа верующих. Церковь Святого Духа – главный храм православного Свято-Духова монастыря в Вильнюсе.
Продолжим унаследованную уникальную историческую традицию многонациональной и многоконфессиональной литовской столицы!