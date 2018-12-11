После прочтения этой статьи вы захотите на Рождество и Новый год уехать в Вильнюс. И вот почему!

Праздничное открытие катка – 7 декабря, 17:00 ч.

Рождественский каток будет работать ежедневно.

В будние дни на катке будут проходить уроки катания на коньках, хоккея и кёрлинга.

Время работы

I–V 11:00–22:00 ч.

VI–VII 10:00–22:00 ч.

Прокат со своими коньками – 2,00 евро за сеанс.

Стоимость аренды коньков – 3,00 евро за сеанс.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»

Кафедральная площадь

9 декабря 2018, 12:00

В столицу прибудут Деды Морозы из разных регионов Литвы. И будет весёлый праздник для маленьких и взрослых!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАБЕГ

16 декабря 2018 г.

Аптека Eurovaistinė приглашает вас присоединиться к самому веселому в Литве, уже 43-му рождественскому забегу! Взрослые могут пробежать дистанцию в 12, 6 или 3 км, а маленькие участники могут соревноваться в «Забеге гномиков» и преодолеть расстояние в 200 метров. Приглашаем к участию – бежим вместе с нами по праздничным вильнюсским улицам!

Подробная информация: www.kaledinisbegimas.lt

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА – СКВЕР ДИЗАЙНА

Площадь В. Кудирки

18–23 декабря 2018

На площади В. Кудиркаса жителей Вильнюса и гостей столицы будет дать ожидать рождественский сквер дизайна – это уже полюбившееся художественное пространство, в котором свои уникальные изделия представят вильнюсские дизайнеры. Посетители рождественского сквера дизайна смогут приобрести оригинальные рождественские подарки себе и своим близким, а также познакомиться и пообщаться с их авторами, узнать истории и тонкости создания произведений.

Время работы:

18–22 декабря 10:00–20:00

23 декабря 10:00–16:00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ MECCA

Вильнюсский Кафедральный собор

24 декабря 2018, 21:00

После уютного рождественского ужина приглашаем виленчан и гостей города испытать на себе настоящее волшебство Мессы Пастушков, которая начнется с освящения Вертепа на Кафедральной площади.

ЛАЗЕРНОЕ 3D ШОУ – РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА «ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ИИСУСА»

Большая стена Вильнюсского Кафедрального собора

25–29 декабря 2018 г.

Рождественская 3D-сказка стала совершенно особенным событием и традицией, которую с нетерпением ожидают в городе Вильнюсе.

Рассказывая специально для этих праздников созданную в «Столице Рождества» впечатляющую сказку в проекции 3D, большая стена вильнюсского Кафедрального собора засияет самыми яркими красками:

17:05–17:20

18:15–18:30

20:05–20:20

20:45–21:00

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Кафедральная площадь

31 декабря 2018 г.

31 декабря, прямо перед полночью, Вильнюсское городское самоуправление пригласит всех жителей и гостей города вместе встретить Новый 2019 год.

ШЕСТВИЕ «ТРЕХ ЦАРЕЙ-ВОЛХВОВ»

6 января 2019, 16:30

Традиционное шествие «Трех царей-волхвов» –кульминация праздников – ждет вас 6 января! Торжественная процессия тронется от Святых ворот в 16:30 час. и пройдет до Кафедрального собора. Трехметровые фигуры волхвов: Каспара, Мельхиора и Балтазара в сопровождении своей свиты пожелают всем урожайного и успешного года.

В 18.00 час. во дворике Вильнюсского дома учителя пройдет традиционный праздник для всей семьи – «Прощай, Рождественская елка!». Мы приглашаем виленчан и гостей города принести сюда из дома своих зеленых красавиц и распрощаться до следующего года с улетающим духом Рождества.

К концу праздника во дворик заглянут три волхва, которые пожелают счастливого Нового года, а украшенные елочки отправятся в объятия леса и пойдут на изготовление биотоплива.

ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОГО РОЖДЕСТВА

Кафедральная площадь

7 января 2019, 16:00

В понедельник 7 января вильнюсская русская община и последователи православных традиций соберутся на Кафедральной площади Вильнюса на празднование Рождества Христова. Этот светлый праздник всегда радует его участников – горожан и гостей нашего города.

Традиционно он начнется в 16 часов с приветственного слова представителя Виленско-Литовской Епархии, а продолжится театрализованным представлением и хороводами у рождественской елки. Маленьких участников праздника ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Православные Вильнюса (ортодоксы) вторая по численности религиознаяобщина республики. Она составляет в Литве 4,8 процентов, в Вильнюсе – 8 процентов от общего числа верующих. Церковь Святого Духа – главный храм православного Свято-Духова монастыря в Вильнюсе.