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  • После прочтения этой статьи вы захотите на Рождество и Новый год уехать в Вильнюс. И вот почему!

После прочтения этой статьи вы захотите на Рождество и Новый год уехать в Вильнюс. И вот почему!

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ФОТО: SCANPIX

«Рождество в Вильнюсе» является самым крупнейшим, ярким и наиболее посещаемым фестивалем столицы Литвы. Это пять незабываемых недель зимних праздников в столице, где многообразие праздничных мероприятий и приятных рождественских сюрпризов Вильнюс превращает в настоящую столицу Рождества, пишет издание Vilnius-events.lt.

Рождественская елка на Кафедральной площади несколько лет подряд является гордостью Литвы и знаменитостью во всей Европе. В прошлом году Европейский туристический портал «Europe Best Destinations» назвал вильнюсскую рождественскую елку самой красивой в Европе, а один из ведущих мировых туристических порталов США «Conde Nast Travaller» включил вильнюсскую рождественскую елку в список 15 самых красивых рождественских елок в мире.

Рождественские городки на Кафедральной и Ратушной площадях, создающие исключительнo празничное настроение и предлагающие ряд восхитительных товаров каждый год привлекают более миллиона гостей из-за рубежа и всей Литвы.

Особой традицией зимних праздников в Вильнюсе является Рождественский паровозик, который особенно нравится детям и уникальная рождественская сказка в формате 3D-проекций, которая по вечерам 25-29 декабря демонстрирует свои яркие цвета на главной внешней стене Кафедрального собора.

В новогодний вечер жители Вильнюса и приезжие гости, заполнившие Кафедральную площадь, радостно встречают Новый год и наблюдают красочные праздничные фейерверки.

6 января об окончании «Рождества в Вильнюсе» объявляет традиционное игривое шествие «Три короля».

Рождественский фестиваль каждый год приятно удивляет жителей Вильнюса и гостей города новыми идеями и впечатляющими праздничными мероприятиями.

Приезжайте и станьте частью фестиваля «Рождество в Вильнюсе»!

Рождественская елка на Кафедральной площади в Вильюнсе

ФОТО: VALDA KALNINA / EPA

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРОВОЗИК

1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.

Красочный Рождественский паровозик пригласит всех вернуться в детство, даря магическое получасовое путешествие по столице.

Время работы паровозика:

I–IV 12:00, 13:10, 14:20, 15:30, 17:00, 18:10, 19:20, 20:30

V–VII 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 21:50

16 декабря: 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 21:50

24 декабря: 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30

25–26 декабря: 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40

31 декабря: 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30

1 января: 12:00, 13:10, 14:20, 15:30, 17:00, 18:10, 19:20, 20:30

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДОК

Кафедральная площадь

1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.

В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной площади, в грациозном сияющем елочном кружеве Рождественский городок будет манить праздничными вкусами и уникальным ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в веселую суету. Это место, которое просто дышит особенным праздничным настроением, где расположатся празднично украшенные деревянные домики, каждый из которых предложит что-то совершенно исключительное.

Время работы:

I 12:00–21:00

II–IV 11:00–21:00

V–VI 11:00–22:30

VII 11:00–21:00

24 декабря: 11:00–18:00

25 декабря: 12:00–22:00

26 декабря: 12:00–22:00

31 декабря: 12:00–24:00

Ратушная площадь в Вильнюсе

1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.

На просторах расположившегося рядом со стильной Рождественской елкой и по-праздничному сияющего Рождественского городка будет царить парад необычных рождественских прелестей и подарков. Рождественский городок пригласить заглянуть в гости, приятно провести время, согреться, полакомиться вкусностями и заранее позаботиться о подарках на Рождество.

Время  работы:

I 12:00-20:00

II–IV 11:00-21:00

V–VI 11:00-22:00

VII 11:00-20:00

24 декабря: 11:00–16:00

25 декабря: 12:00–21:00

26 декабря: 12:00–21:00

31 декабря: 12:00–24:00

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВОКЗАЛ – НЕЗАВИСИМЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК

30 ноября 2018 — 3 января 2019

Впервые в праздничный период рождественские мероприятия пройдут на территории обновленного железнодорожного вокзала Вильнюса. Здесь от 30 ноября до 3 января будет работать НЕЗАВИСИМЫЙ альтернативный РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК: посетители будут рады и будут поражены рынком уличной кухни, различными творческими мастерскими, музыкальными выступлениями и рождественской ярмаркой.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК

7 декабря 2018 — 7 января 2019

Ледяной искусственный РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК на площади Лукишкес откроется для жителей и гостей Вильнюса 7 декабря 2018 и будет работать до 7 января 2019.

Праздничное открытие катка – 7 декабря, 17:00 ч.

Рождественский каток будет работать ежедневно.

В будние дни на катке будут проходить уроки катания на коньках, хоккея и кёрлинга.

Время работы

I–V 11:00–22:00 ч.

VI–VII 10:00–22:00 ч.

Прокат со своими коньками – 2,00 евро за сеанс.

Стоимость аренды коньков – 3,00 евро за сеанс.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»

Кафедральная площадь

9 декабря 2018, 12:00

В столицу прибудут Деды Морозы из разных регионов Литвы. И будет весёлый праздник для маленьких и взрослых!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАБЕГ

16 декабря 2018 г.

Аптека Eurovaistinė приглашает вас присоединиться к самому веселому в Литве, уже 43-му рождественскому забегу! Взрослые могут пробежать дистанцию в 12, 6 или 3 км, а маленькие участники могут соревноваться в «Забеге гномиков» и преодолеть расстояние в 200 метров. Приглашаем к участию – бежим вместе с нами по праздничным вильнюсским улицам!

Подробная информация: www.kaledinisbegimas.lt

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА – СКВЕР ДИЗАЙНА

Площадь В. Кудирки

18–23 декабря 2018

На площади В. Кудиркаса жителей Вильнюса и гостей столицы будет дать ожидать рождественский сквер дизайна – это уже полюбившееся  художественное пространство, в котором свои уникальные изделия представят вильнюсские дизайнеры. Посетители рождественского сквера дизайна смогут приобрести оригинальные рождественские подарки себе и своим близким, а также познакомиться и пообщаться с их авторами, узнать истории и тонкости создания  произведений.

Время работы:

18–22 декабря 10:00–20:00

23 декабря 10:00–16:00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ MECCA

Вильнюсский Кафедральный собор

24 декабря 2018, 21:00

После уютного рождественского ужина приглашаем виленчан и гостей города испытать на себе настоящее волшебство Мессы Пастушков, которая начнется с освящения Вертепа на Кафедральной площади.

ЛАЗЕРНОЕ 3D ШОУ – РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА «ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ИИСУСА»

Большая стена Вильнюсского Кафедрального собора

25–29 декабря 2018 г.

Рождественская 3D-сказка стала совершенно особенным событием и традицией, которую с нетерпением ожидают в городе Вильнюсе.

Рассказывая специально для этих праздников созданную в «Столице Рождества» впечатляющую сказку в проекции 3D, большая стена вильнюсского Кафедрального собора засияет самыми яркими красками:

17:05–17:20

18:15–18:30

20:05–20:20

20:45–21:00

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Кафедральная площадь

31 декабря 2018 г.

31 декабря, прямо перед полночью, Вильнюсское городское самоуправление пригласит всех жителей и гостей города вместе встретить Новый 2019 год.

ШЕСТВИЕ «ТРЕХ ЦАРЕЙ-ВОЛХВОВ»

6 января 2019, 16:30

Традиционное шествие «Трех царей-волхвов» –кульминация праздников – ждет вас 6 января! Торжественная процессия тронется от Святых ворот в 16:30 час. и пройдет до Кафедрального собора. Трехметровые фигуры волхвов: Каспара, Мельхиора и Балтазара в сопровождении своей свиты пожелают всем урожайного и успешного года.

В 18.00 час. во дворике Вильнюсского дома учителя пройдет традиционный праздник для всей семьи – «Прощай, Рождественская елка!». Мы приглашаем виленчан и гостей города принести сюда из дома своих зеленых красавиц и распрощаться до следующего года с улетающим духом Рождества.

К концу праздника во дворик заглянут три волхва, которые пожелают счастливого Нового года, а украшенные елочки отправятся в объятия леса и пойдут на изготовление биотоплива.

ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОГО РОЖДЕСТВА

Кафедральная площадь

7 января 2019, 16:00

В понедельник 7 января вильнюсская русская община и последователи православных традиций соберутся на Кафедральной площади Вильнюса на празднование Рождества Христова. Этот светлый праздник всегда радует его участников – горожан и гостей нашего города.

Традиционно он начнется в 16 часов с приветственного слова представителя Виленско-Литовской Епархии,  а продолжится театрализованным представлением и хороводами у рождественской елки. Маленьких участников праздника ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Православные Вильнюса (ортодоксы) вторая по численности религиознаяобщина республики. Она составляет в Литве 4,8 процентов, в Вильнюсе – 8 процентов от общего числа верующих. Церковь Святого Духа – главный храм православного Свято-Духова монастыря в Вильнюсе.

Продолжим унаследованную уникальную историческую традицию многонациональной и многоконфессиональной литовской столицы!

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