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  • Просто космос! В центре Таллинна открыли нереальный рождественский парк

Просто космос! В центре Таллинна открыли нереальный рождественский парк

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В прошлую пятницу, 7 декабря, в самом сердце Таллинна открыли праздничный парк в огнях. Всё это сопровождалось танцами, брызгами шампанского и безудержным весельем. 

На одну ночь в ночном клубе Tater открылся Amusing Xmas Park. Гостей удивили большим батутом, веселыми клоунессами. Зимнее приключение началось! Гостей было много, сюрпризы поджидали посетителей на каждом шагу прямо до самого утра. 

Клоуны удивляли гостей этой ночью, находясь в клетках, на диванах, на барной стойке. 

Смотрите галерею! 

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