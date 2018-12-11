Названа самая прослушиваемая песня XX века

Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen преодолела отметку в 1,5 миллиарда прослушиваний. Как отмечает Variety, собрать рекордные показатели помог выпуск фильма "Богемская рапсодия", который был номинирован на кинопремию "Золотой глобус", пишет Rus.tvnet.lv.

Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r — Universal Music Group (@UMG) December 11, 2018

"Итак, река рок-музыки превратилась в потоки! Очень рад, что наша музыка до сих пор разливается по максимуму",

- приводит издание слова гитариста Queen Брайана Мэя.

Bohemian Rhapsody, написанная лидером Queen Фредди Меркьюри, была выпущена в 1975 году в качестве сингла. На момент релиза она стала самой дорогой записью в истории звукозаписывающих компаний, пишет Lenta.ru.

Композиция известна необычной структурой, которую можно разбить на шесть частей.

Так, в песне представлены различные музыкальные направления: баллада, опера, пение а капелла и хэви-метал.

Композиция трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975, 1992 и 2018 годах.