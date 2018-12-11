Ревнивая Федосеева-Шукшина проломила голову Алибасову

Алибасов отметил, что решение женится на давней возлюбленной пришло ему спонтанно. Бари Каримович сделал предложение Лидии Николаевне за день до регистрации, пишут Dni.

«Ее подруга Вика давно дружит с моим помощником Сергеем. Они решили пожениться. В качестве свидетелей Вика пригласила Лиду, а Сергей пригласил меня. Буквально накануне, мы подумали, почему бы нам, собственно говоря, не зарегистрировать отношения, которые длятся 24 года, чтобы два раза не ходить, мы прихватили свои паспорта». – сообщил продюсер.

Присутствующие в студии гости отметили, что в жизни Алибасова, помимо легендарной актрисы, были и другие женщины, на некоторых из них продюсер даже женился. Бари Каримович с улыбкой сообщил, что его нынешняя супруга действительно ревновала его к молодым девчонкам, и как-то в пылу страстей чуть не проломила ему голову. «У меня две раны на голове, я не помню, какая из них Лидина», – добавила звезда.

Алибасов отметил, что перед свадьбой его избранница чувствовала себя очень плохо. Артистка была разбита новостью, о том, что внучка Анна продала подаренную ею квартиру.

«Позвонила, говорит: »Аня продала мою квартиру в Санкт-Петербурге«. Она узнала это откуда-то из прессы. Зачем нужно было перечеркивать завещание и передавать в собственность, я не знаю. Ну, кто-то подтолкнул ее к такому решению? Не знаю кто. Ей и так тяжело. Даже ходить не могла, когда узнала. Больше нет у нее ее дома. Она платила за квартиру, свет и все остальное. Счета аккуратненько складывала. Там весь дом был наполнен антиквариатом. Ничего нет. Все исчезло. Отняли одну квартиру. Отняли вторую», – рассказал Бари Каримович.

По словам продюсера, Федосеева-Шукшина жалеет своих наследников, оправдывает даже самые неблагородные их поступки. Бари Каримович заявил, что теперь артистка находится под его защитой, в обиду он ее не даст. «У меня нет материнского чувства к детям, у меня на месте голова, я могу контролировать ситуацию», – рассказала знаменитость.

Алибасов отметил, что слухи о том, что он и его новоиспеченная супруга не живут вместе частично правдивы. Иногда он один ночует в своей квартире на Арбате, так как домашние животные, живущие там, также требуют внимания и заботы.

Продюсер сообщил, что пока он и его жена притираются друг к другу. Как выяснилось, у Алибасова и Федосеевой Шукшиной разные привычки.