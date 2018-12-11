Вт, 11.12.2018
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  • Фото: Бритни Спирс удивила нелепым видом

Фото: Бритни Спирс удивила нелепым видом

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Бритни Спирс

ФОТО: MJT/ADM/Capital Pictures / MJT/ADM/Capital Pictures

Американскую певицу Бритни Спирс и ее 24-летнего молодого человека Сэма Асгари сфотографировали в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Внимание журналистов привлек внешний вид 37-летней певицы. Она появилась на публике в прозрачной белой блузке, через которую просвечивал голубой купальник, и в тапках не своего размера. Кроме того, Спирс дополнила наряд детским ободком в виде кошачьих ушей и солнечными очками.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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