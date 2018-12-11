Фото: Бритни Спирс удивила нелепым видом

Внимание журналистов привлек внешний вид 37-летней певицы. Она появилась на публике в прозрачной белой блузке, через которую просвечивал голубой купальник, и в тапках не своего размера. Кроме того, Спирс дополнила наряд детским ободком в виде кошачьих ушей и солнечными очками.