Вт, 11.12.2018
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  • Это надо слышать! Красотки влюбились в новую песню русского бизнесмена из Таллинна!

Это надо слышать! Красотки влюбились в новую песню русского бизнесмена из Таллинна!

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ФОТО: Промо

Вчера бизнесмен и певец из Таллинна Сергей Сумин представил публике свою новую песню на итальянский манер - «Тэ амо, Белла». Поклонницы уже пришли в восторг от хита исполнителя. 

Потрясающая игра слов уже в названии песни, ведь Белла - не только красивое женское имя, но и слово, которое переводится на русский язык как «красавица». Как сообщил сам певец, это далеко не последний сюрприз этой зимой, ведь Сумин готовит для поклонников еще одну весть - горячий новогодний клип, снятый по-русски. 

Поклонницы певца уже оценили эту песню в комментариях и хвалят артиста за новый хит.

Оцените и вы! 

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