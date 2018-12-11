Это надо слышать! Красотки влюбились в новую песню русского бизнесмена из Таллинна!

Потрясающая игра слов уже в названии песни, ведь Белла - не только красивое женское имя, но и слово, которое переводится на русский язык как «красавица». Как сообщил сам певец, это далеко не последний сюрприз этой зимой, ведь Сумин готовит для поклонников еще одну весть - горячий новогодний клип, снятый по-русски.