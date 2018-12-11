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Забавная картинка для самых внимательных взорвала интернет А вы найдете снеговика?

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ФОТО: facebook.com/thedudolf

Среди улыбающихся снежинок нужно найти снеговика.

Венгерский художник Гергели Дудаш, который создает очень интересные визуальные загадки, придумал новую картинку для своих самых внимательных подписчиков в Facebook. В этот раз среди множества улыбающихся снежинок нужно найти маленького снеговика.

«Счастливого декабря! Крошечный снеговик спрятался среди снежинок, сможете ли вы его найти?« Удачи!» – написал Гергели Дудаш под фото.

Картинка уже собрала 1,3 тысячи отметок «нравится» и 505 репоста.

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