Бывший муж Марины Александровой: «Я изменил, поэтому мы развелись»

В середине 2000-х Ивану Стебунову казалось, что он является настоящем баловнем судьбы. Тогда актера пригласили играть в театр «Современник», количество предложений в кино также продолжало стремительно расти. Вдобавок ко всему, молодой артист влюбился в Марину Александрову, которая практически сразу ответила ему взаимностью. Тогда общественность обсуждала громкое расставание актрисы с Александром Домогаровым, а она сама уже вовсю планировала свадьбу.

ФОТО: Кадр из программы

Вот только брак Стебунова и Александровой просуществовал недолго. Влюбленные поженились летом 2008-го, а уже весной 2010-го окончательно расстались и развелись. Довольно долго влюбленные не комментировали причины разрыва. И вот спустя десять лет Иван решился на откровение: союз с Мариной, по словам артиста, разрушила его измена.

«Сказать честно? Я изменил. Да, я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я уже вернулся совершенно другим человеком. Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют. Следующий год мы пытались склеить наши отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше. Однако уже было понятно, что ничего не получится», — рассказал Иван в эфире программы «Судьба человека».

Разрыв дался непросто как Стебунову, так и Александровой. После нескольких месяцев одиночества Марина начала встречаться с режиссером Андреем Болтенко, а Иван и вовсе уехал на родину в Алтайский край. «Я очень жалею, что наши отношения оборвались именно так некрасиво. Мне кажется, мы бы с Мариной в любом случае расстались, но могли сделать это гораздо позднее. Потом у меня началась какая-то жуткая хандра. Я вдруг понял, что работа в театре и в кино не доставляет мне удовольствия. Именно поэтому решил все бросить и уехать. Это было сложное решение, но необходимое», — поделился переживаниями артист.

Следующие два года Иван жил в небольшом городке и трудился за зарплату в 20 тысяч рублей. В какой-то момент он даже начал думать, что никогда не вернется в мир большого кино, но Москва все равно манила Стебунова. В итоге актер снова приступил к активным съемкам, а вскоре встретил о девушку мечты, пишет Starhit.

С нынешней супругой Еленой Иван познакомился в банке. Скромная брюнетка сразу приглянулась популярному артисту, и именно поэтому он настоял на свидании. Сейчас возлюбленная всегда находится рядом, являясь опорой и поддержкой для артиста.

«С ее появлением в доме все изменилось. У Лены очень сильный характер. Если она что-то решила, то так и будет. Помню, когда мы только начинали встречаться, она часто оставалась ночевать у меня. И вот спустя пару недель говорит: «так, я переезжаю. Мне надоело переживать, что я забуду привезти какие-то вещи». Так мы и съехались. Конечно, сейчас задумываемся о детях, и они обязательно будут в будущем», — рассказала актер.

ФОТО: Krasilnikov Stanislav / COVI