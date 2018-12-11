Вт, 11.12.2018
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Тест: вы можете подняться по лестнице на 3 этаж, не останавливаясь?

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Иллюстративный снимок. Лестница.

ФОТО: SCANPIX

Испанские ученые нашли связь между способностью без остановки подняться по лестнице с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, пишет Zen.Yandex.ru.

Сделайте простой тест

1. Зайдите свой подъезд и начните подниматься по лестнице.

2. Посчитайте сколько этажей Вы можете пройти, не останавливаясь. Без одышки, головокружения, учащенного сердцебиения и других неприятных симптомов.

Идите в комфортном для себя темпе, бежать по лестнице вверх не нужно.

3. Оцените свой результат.

До 2 этажа: Вы находитесь в зоне риска. Вам необходимо больше двигаться. Можете начать с прогулок.

До 3 этажа и выше: Вы молодец! Продолжайте в том же духе. Физическая активность стабилизирует давление и улучшает иммунитет, уверены ученые Университета Ла-Корунья.

Подниматься до 3 этажа без остановки - это ключ к здоровью.

Медики протестировали 12 615 пациентов с заболеванием коронарной артерии. Исследование заняло 5 лет. За это время 1253 участников умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 670 из рака и 650 из других причин.

Те, кто не может подняться на 3 этаж без остановки:

в 3 раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний

в 2 раза чаще страдают онкологическими заболеваниями

Европейское общество кардиологов рекомендует: минимум 150 минутактивных прогулок в неделю. Или 75 минут бега в неделю. Подойдет любая аэробная нагрузка: ходьба, плавание, бег, велосипед, лыжи.

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