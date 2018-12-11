Тест: вы можете подняться по лестнице на 3 этаж, не останавливаясь?

Испанские ученые нашли связь между способностью без остановки подняться по лестнице с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, пишет Zen.Yandex.ru.
Сделайте простой тест
1. Зайдите свой подъезд и начните подниматься по лестнице.
2. Посчитайте сколько этажей Вы можете пройти, не останавливаясь. Без одышки, головокружения, учащенного сердцебиения и других неприятных симптомов.
Идите в комфортном для себя темпе, бежать по лестнице вверх не нужно.
3. Оцените свой результат.
До 2 этажа: Вы находитесь в зоне риска. Вам необходимо больше двигаться. Можете начать с прогулок.
До 3 этажа и выше: Вы молодец! Продолжайте в том же духе. Физическая активность стабилизирует давление и улучшает иммунитет, уверены ученые Университета Ла-Корунья.
Подниматься до 3 этажа без остановки - это ключ к здоровью.
Медики протестировали 12 615 пациентов с заболеванием коронарной артерии. Исследование заняло 5 лет. За это время 1253 участников умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 670 из рака и 650 из других причин.
Те, кто не может подняться на 3 этаж без остановки:
в 3 раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний
в 2 раза чаще страдают онкологическими заболеваниями
Европейское общество кардиологов рекомендует: минимум 150 минутактивных прогулок в неделю. Или 75 минут бега в неделю. Подойдет любая аэробная нагрузка: ходьба, плавание, бег, велосипед, лыжи.