Тест: вы можете подняться по лестнице на 3 этаж, не останавливаясь?

Сделайте простой тест

1. Зайдите свой подъезд и начните подниматься по лестнице.

2. Посчитайте сколько этажей Вы можете пройти, не останавливаясь. Без одышки, головокружения, учащенного сердцебиения и других неприятных симптомов.

Идите в комфортном для себя темпе, бежать по лестнице вверх не нужно.

3. Оцените свой результат.

До 2 этажа: Вы находитесь в зоне риска. Вам необходимо больше двигаться. Можете начать с прогулок.

До 3 этажа и выше: Вы молодец! Продолжайте в том же духе. Физическая активность стабилизирует давление и улучшает иммунитет, уверены ученые Университета Ла-Корунья.

Подниматься до 3 этажа без остановки - это ключ к здоровью.

Медики протестировали 12 615 пациентов с заболеванием коронарной артерии. Исследование заняло 5 лет. За это время 1253 участников умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 670 из рака и 650 из других причин.

Те, кто не может подняться на 3 этаж без остановки:

в 3 раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний

в 2 раза чаще страдают онкологическими заболеваниями