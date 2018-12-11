Вдова Леонида Гайдая попала в больницу после скандала с Варлей

Вдова известного режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова недавно отстаивала честь ушедшего из жизни мужа. 71-летняя Наталья Варлей заявила о домогательствах режиссера в своей автобиографии. «Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!». Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать», — писала Варлей.

Нина Гребешкова заявила, что ей неинтересны воспоминания коллеги. «Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком говне копаетесь? Ну, написал человек, я не читала, что она там написала. У меня нет ее книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер двадцать пять лет тому назад. Мне это неинтересно», — отметила актриса в эфире одной из радиостанций. Журналисты попытались лично увидеться с верной женой Гайдая. Однако оказалось, что актриса попала в больницу, пишет Starhit.

Неделю назад она отмечала день рождения в кругу дочери и внучки. Во время праздника она случайно подвернула ногу.

«Подвернула я ногу, не подвернула. Черт ее знает. – показывает Гребешкова конечность журналистам. — Вот видите, нога нормальная. Думали, что инсульт, а инсульта нет. А постольку, поскольку мои дочка, зять, внучка – они сумасшедшие. Ну, в том плане, что бабушка, 88 лет. Тут стоят такие палки, и в них разные смеси, вкалывают мне».