Звезда Spice Girls упала с лестницы, сломала два ребра и повредила руку

Как рассказала 43-летняя певица в Instagram, ей пришлось пережить трехчасовую операцию. В лондонской больнице ее уже посетили товарки по группе — Джерри Хорнер, Эмма Бантон и Мел Си. Мел Би надеется, что ее выпишут из больницы к Рождеству.

Мелани не уточняла, что именно с ней произошло. Однако по информации издания TMZ певица упала с лестницы в доме своего друга. Отмечается, что это был несчастный случай. И что Браун не находилась в момент инцидента под действием алкоголя или наркотиков. Просто, проснувшись в спальне на верхнем этаже, Мелани попыталась спуститься вниз, но не смогла удержаться на узких ступеньках.