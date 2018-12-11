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Звезда Spice Girls упала с лестницы, сломала два ребра и повредила руку

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FILE PHOTO: Spice Girl members Melanie Brown (L-R), Geri Halliwell, Emma Bunton and Melanie Chisholm arrive for the premiere of the musical "Viva Forever!", based on the music of the Spice Girls, in central London December 11, 2012. REUTERS/Toby Melville/File Photo

ФОТО: TOBY MELVILLE / REUTERS

43-летняя Мел Би (Мелани Браун), участница недавно объявившей о своем воссоединении британской группы Spice Girls, попала в больницу. Она сломала два ребра и серьезно повредила руку.

Как рассказала 43-летняя певица в Instagram, ей пришлось пережить трехчасовую операцию. В лондонской больнице ее уже посетили товарки по группе — Джерри Хорнер, Эмма Бантон и Мел Си. Мел Би надеется, что ее выпишут из больницы к Рождеству.

Мелани не уточняла, что именно с ней произошло. Однако по информации издания TMZ певица упала с лестницы в доме своего друга. Отмечается, что это был несчастный случай. И что Браун не находилась в момент инцидента под действием алкоголя или наркотиков. Просто, проснувшись в спальне на верхнем этаже, Мелани попыталась спуститься вниз, но не смогла удержаться на узких ступеньках.

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