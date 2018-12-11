Вт, 11.12.2018
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15-летняя чемпионка России погибла, заряжая iPhone в ванной

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ФОТО: Instagram

Следственный комитет Иркутской области начал проверку по факту смерти 15-летней Ирины Рыбниковой — чемпионки России по панкратиону, сообщает «Российская газета».

8 декабря 15-летняя Ирина Рыбникова принимала ванну у себя дома в городе Братске Иркутской области. Как сообщает ТАСС, девушка скончалась из-за поражения электрическим током. Она пошла в ванную комнату, взяла с собой смартфон и подключила его заряжаться. Телефон упал в воду, и девушка получила смертельный удар током.  Судя по всему, девушка разговаривала по телефону, лежа в воде, когда стоявший на подзарядке смартфон упал в воду. Юная спортсменка погибла от удара током.

После того как новость разлетелась по Cети, пользователи начали вспоминать школьный курс физики и подсчитывать, достаточно ли напряжения и силы тока в телефоне и зарядке, чтобы убить человека.

Титул чемпионки России Ирина завоевала два месяца назад, после чего ее включили в состав сборной страны. И, по словам друзей, мечтала стать чемпионкой мира.

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