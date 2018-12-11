15-летняя чемпионка России погибла, заряжая iPhone в ванной

8 декабря 15-летняя Ирина Рыбникова принимала ванну у себя дома в городе Братске Иркутской области. Как сообщает ТАСС, девушка скончалась из-за поражения электрическим током. Она пошла в ванную комнату, взяла с собой смартфон и подключила его заряжаться. Телефон упал в воду, и девушка получила смертельный удар током. Судя по всему, девушка разговаривала по телефону, лежа в воде, когда стоявший на подзарядке смартфон упал в воду. Юная спортсменка погибла от удара током.