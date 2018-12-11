Названа самая прослушиваемая песня XX века

Эксперты медиахолдинга Universal Music Group определили самую прослушиваемую стриминг-сервисах музыкальную композицию XX века. Ей стала легендарная Bohemian Rhapsody британской группы Queen. Композиция преодолела отметку в 1,5 миллиарда прослушиваний.

По информации Variety, песня собрала рекордные показатели в том числе благодаря выходу одноименного фильма «Богемская рапсодия», номинированного на «Золотой глобус».

«Итак, река рок-музыки превратилась в потоки! Очень рад, что наша музыка до сих пор разливается по-максимуму», - прокомментировал ситуацию гитарист Queen Брайан Мэй.

Автором Bohemian Rhapsody стал лидер Queen Фредди Меркьюри. Песня была выпущена в 1975 году в качестве сингла и стала на момент релиза самой дорогой записью в истории звукозаписывающих компаний.