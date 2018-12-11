Вы точно это едите, а не стоит! Шесть полезных продуктов, которые якобы лечат простуду

Чай. Этот напиток полезен, можно не сомневаться. Но не стоит забывать, что чай насыщен кофеином и обладает мочегонным свойством. Активная потеря жидкости организмом ведет к сгущению крови, что при простуде не только не лечит, но, напротив, ухудшает состояние. Процессы, направленные на борьбу с инфекцией, замедляются и тормозят иммунный ответ. Тем, кто пьет чай, нужно обязательно пить воду. Либо использовать для питья травяные сборы с шалфеем, чабрецом или ромашкой, сообщает Medikforum.ru.

Лимоны. Полезные во многих отношениях лимоны могут не дать ожидаемого лечебного эффекта. По словам врачей, лимонная кислота раздражает слизистую, которая и без того воспалена из-за болезни. В результате тормозится ее заживление.

Чеснок. На чем зиждется вера в лечебные свойства чеснока при простуде и гриппе, - непонятно, но им приписывают едва ли не магические свойства. На самом деле четких научных доказательств эффективности чеснока при простуде, а также в деле профилактики инфекций и вирусов не существует. В свою очередь, слишком активное поедание чеснока вызывает симптомы метеоризма, а также может обострять проявления хронического панкреатита.

Апельсины. В среднем апельсине содержится суточная норма витамина С. Но как это согласуется с лечением простуды? Анализ исследований с участием 11 тысяч человек, показал: аскорбиновая кислота может немного смягчать течение болезни, но как лекарство все же не действует. Кроме того, ученые отмечают, что цитрусовые негативно влияют на процесс усвоения организмом противовоспалительных лекарств, содержащих ацетилсалициловую кислоту (аспирин).