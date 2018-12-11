Амаль Клуни призналась, что стала жертвой сексуального домогательства

Амаль Клуни заявила, что сталкивалась на работе с сексуальным домогательством. Об этом жена актера Джорджа Клуни сообщила во время Массачусетской конференции по правам женщин, сообщает Lady.tochka.net.

Клуни рассказала о пережитых чувствах и о том, что понимает женщин, которые боятся заявлять об этом:

«Да. И в то время мне казалось, что я не должна говорить об этом, потому что чувствовала себя некомфортно и не знала своих прав. И так поступали многие женщины в подобных ситуациях».

DailyMail также пишет о том, что Амаль Клуни думает о будущем своей дочери: