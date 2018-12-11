Амаль Клуни призналась, что стала жертвой сексуального домогательства

Мало кто не слышал о таком движении, как #MeToo, представители которого выступают против насилия и сексуальных домогательств. Как оказалось, Амаль Клуни не только поддерживает это движение, но и на личном опыте знает, что такое сексуальное домогательство.
Амаль Клуни заявила, что сталкивалась на работе с сексуальным домогательством. Об этом жена актера Джорджа Клуни сообщила во время Массачусетской конференции по правам женщин, сообщает Lady.tochka.net.
Клуни рассказала о пережитых чувствах и о том, что понимает женщин, которые боятся заявлять об этом:
«Да. И в то время мне казалось, что я не должна говорить об этом, потому что чувствовала себя некомфортно и не знала своих прав. И так поступали многие женщины в подобных ситуациях».
DailyMail также пишет о том, что Амаль Клуни думает о будущем своей дочери:
«Я думаю, что, какую бы профессию не выбрала моя дочь, она будет в безопасности. Потому что женщины ее поколения не будут мириться со своими мучителями, испытывать страх перед мужчинами и чувствовать себя жертвами. Эти положительные изменения стали возможными благодаря женщинам движения #MeToo».