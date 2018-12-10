Как первый раз слетать в Прагу самостоятельно

Если вы ответите себе на 4 вопроса, ваше путешествие будет организовано: Когда? На сколько? Куда? На чем?

Когда?

Выберете наиболее удобное для вас время путешествия. Оно может зависеть от графика отпусков или от возможности попутчика. А может, вы приурочите к какому-то событию, которое будет проходить в Праге. Вот здесь я уже писала о том, что можно будет увидеть в Праге в октябре. Особенно запал в душу Фестиваль Signal. А здесь можно посмотреть, когда в следующем году в Прагу лучше не ездить. Магазины и музеи работать не будут.

На сколько?

Сколько времени вы сможете провести в Праге зависит не только от достопримечательностей чешской столицы, но и от ваших возможностей. Время может быть ограничено отпускным периодом. В любом случае, четкие сроки вы должны определить для себя сами.

Куда?

Под этим вопросом предполагается отель, в котором вы будете жить. Лично я бронирую на сайте Booking.com. Когда рассматриваете отель, обязательно зайдите на карту. Там можно увидеть много полезной информации, например, место расположения отеля относительно достопримечательностей или альтернативные отели. Я стараюсь выбирать в историческом центре – Прага 1 и Прага 2. Отели дальше от центра стоят дешевле, но вы быстро нагоните разницу, ежедневно оплачивая проезд. Можно конечно сразу купить проездной билет на неделю. Но мне и на дорогу времени жалко. Приглядитесь к небольшим отелям на Sokolská или Legerova. До Вацлавской площади пешком 10 минут. Рядом станция метро I.P. Pavlova. Бронирование на этом сайте тем и выгодно, что есть возможность бесплатно отменить бронирование.

На чем?