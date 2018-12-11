Вт, 11.12.2018
Фото и видео! Самый сексуальный фармацевт работает в Таллинне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Свами Даши: шарлатанство, бизнес и псевдотренинги

Свами Даши: шарлатанство, бизнес и псевдотренинги

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Свами Даши.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Предлагаем вам посмотреть другие видео блогера Михаила Лидина, в которых он разоблачает участников и само шоу «битва экстрасенсов».

В этом видео вы узнаете о том, как определили победителя и финалистов Битвы экстрасенсов (Свами Даши, Мэрилин Керро, Надежда Шевченко и Дария Воскобоева), чем на самом деле является участие в телешоу для тех, кто выдает себя за экстрасенсов. А также о том, кто такой Свами Даши, его настоящее имя, и опасны ли его тренинги и семинары.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ