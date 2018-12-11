Свами Даши: шарлатанство, бизнес и псевдотренинги

В этом видео вы узнаете о том, как определили победителя и финалистов Битвы экстрасенсов (Свами Даши, Мэрилин Керро, Надежда Шевченко и Дария Воскобоева), чем на самом деле является участие в телешоу для тех, кто выдает себя за экстрасенсов. А также о том, кто такой Свами Даши, его настоящее имя, и опасны ли его тренинги и семинары.