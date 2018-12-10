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  • От нее не ожидали! Аделина Сотникова снялась в откровенной фотосессии

От нее не ожидали! Аделина Сотникова снялась в откровенной фотосессии «Возбудить всех мужчин мира!»

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Аделина Сотникова.

ФОТО: Nina Zotina/RIA Novosti

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном фигурном катании Аделина Сотникова рассказала, что снялась в откровенной фотосессии, передает Sport24.

«Пора любить себя и принимать такой, какая есть. И у меня начинает это получаться. Переборола себя, получились огненные кадры. Как сказал мой друг: «Ты решила возбудить всех мужчин мира?» Why not?» — написала 22-летняя спортсменка в инстаграме, выложив фотографию и видео со съемок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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