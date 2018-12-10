От нее не ожидали! Аделина Сотникова снялась в откровенной фотосессии

«Пора любить себя и принимать такой, какая есть. И у меня начинает это получаться. Переборола себя, получились огненные кадры. Как сказал мой друг: «Ты решила возбудить всех мужчин мира?» Why not?» — написала 22-летняя спортсменка в инстаграме, выложив фотографию и видео со съемок.