Девушку сфотографировали во время ареста. Теперь этот снимок стал хитом в Сети

За весь срок своей работы с какими только людьми не встречаются полицейские и криминальные фотографы!
Вот и сейчас, благодаря энтузиазму тех же фотографов, на весь мир стала известна девушка из Кливленда. Более того, она вышла в топ по просмотрам в Твиттере.
В штате Огайо по подозрению в краже задержали Женщину с полностью татуированным лицом. Ее зовут Алисса Зебраски и ей 27 лет.
При обыске в ее сумке обнаружили метамфетамин, иглу для подкожных инфекций и таблетку субоксона. Как оказалось позже, ее уже разыскивают в Остинтауне за попытки уйти от преследования патруля и оказание сопротивления при задержании.
Алисса рассказала, что сделала тату для того, чтобы привлекать внимание. Но сейчас она прочувствует на себе обратную сторону такого внимания: именно из-за внешности полицейские заподозрили ее в краже, как бы засомневавшись «в столь демонической личности».