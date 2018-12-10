Пн, 10.12.2018
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Девушку сфотографировали во время ареста. Теперь этот снимок стал хитом в Сети Это фото вы забудете нескоро...

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ФОТО: скриншот

За весь срок своей работы с какими только людьми не встречаются полицейские и криминальные фотографы! 

Вот и сейчас, благодаря энтузиазму тех же фотографов, на весь мир стала известна девушка из Кливленда. Более того, она вышла в топ по просмотрам в Твиттере. 

В штате Огайо по подозрению в краже задержали Женщину с полностью татуированным лицом. Ее зовут Алисса Зебраски и ей 27 лет. 

При обыске в ее сумке обнаружили метамфетамин, иглу для подкожных инфекций и таблетку субоксона. Как оказалось позже, ее уже разыскивают в Остинтауне за попытки уйти от преследования патруля и оказание сопротивления при задержании.  

Alyssa Zebrasky politseifotol

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Алисса рассказала, что сделала тату для того, чтобы привлекать внимание. Но сейчас она прочувствует на себе обратную сторону такого внимания: именно из-за внешности полицейские заподозрили ее в краже, как бы засомневавшись «в столь демонической личности».

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