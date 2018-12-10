Девушку сфотографировали во время ареста. Теперь этот снимок стал хитом в Сети

Вот и сейчас, благодаря энтузиазму тех же фотографов, на весь мир стала известна девушка из Кливленда. Более того, она вышла в топ по просмотрам в Твиттере.

В штате Огайо по подозрению в краже задержали Женщину с полностью татуированным лицом. Ее зовут Алисса Зебраски и ей 27 лет.

При обыске в ее сумке обнаружили метамфетамин, иглу для подкожных инфекций и таблетку субоксона. Как оказалось позже, ее уже разыскивают в Остинтауне за попытки уйти от преследования патруля и оказание сопротивления при задержании.

Alyssa Zebrasky politseifotol ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube