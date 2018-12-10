Пн, 10.12.2018
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  • Фото: египтян возмутила парочка, занимающаяся сексом на пирамиде Хеопса

Фото: египтян возмутила парочка, занимающаяся сексом на пирамиде Хеопса

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Paar seksimas väidetavalt Hufu püramiidi tipus

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

В Египте фотограф из Дании вместе с девушкой сняли на видео, как поднимаются на пирамиду, а также сделали там снимок якобы во время занятия сексом. Пользователей возмутило поведение пары, пишет Ru.tsn.ua.

Андреас Хвид опубликовал фото на своем сайте. На фотографии изображен сам Андреас, а с ним - неизвестная женщина. Они лежат в откровенной позе на вершине, а позади них видно другую пирамиду и огни ночного города.

Пользователи возмутились увиденным. 

"На мой взгляд, обнаженная натура очень неуважительно и невежественно", - сказал один из пользователей. 

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

"Абсолютный позор. Полное неуважение к местной культуре", - добавил другой. 

Историки и археологи надеются, что пара окажется за решеткой.

Также Андреас на YouTube поделился роликом, где частично видно, как он с девушкой несанкционированно поднимаются на вершину 4500-летнего памятника архитектурного искусства Древнего Египта. 

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Власти Египта проводят расследование инцидента, после того, как министр по делам древностей передал дело генеральному прокурору. Он сказал, что действия Хвида являются нарушением общественной морали. 

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Подниматься на пирамиды выше определенного уровня запрещено, а комплекс закрывается для посетителей в 17:00. Памятник активно патрулируют сотрудники полиции. 

ФОТО: KHALED DESOUKI / AFP/Scanpix

Giza platoo kolm kuulsat püramiidi

ФОТО: KHALED DESOUKI / AFP/Scanpix

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