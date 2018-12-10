Фото: египтян возмутила парочка, занимающаяся сексом на пирамиде Хеопса

В Египте фотограф из Дании вместе с девушкой сняли на видео, как поднимаются на пирамиду, а также сделали там снимок якобы во время занятия сексом. Пользователей возмутило поведение пары, пишет Ru.tsn.ua.
Андреас Хвид опубликовал фото на своем сайте. На фотографии изображен сам Андреас, а с ним - неизвестная женщина. Они лежат в откровенной позе на вершине, а позади них видно другую пирамиду и огни ночного города.
Пользователи возмутились увиденным.
"На мой взгляд, обнаженная натура очень неуважительно и невежественно", - сказал один из пользователей.
"Абсолютный позор. Полное неуважение к местной культуре", - добавил другой.
Историки и археологи надеются, что пара окажется за решеткой.
Также Андреас на YouTube поделился роликом, где частично видно, как он с девушкой несанкционированно поднимаются на вершину 4500-летнего памятника архитектурного искусства Древнего Египта.
Власти Египта проводят расследование инцидента, после того, как министр по делам древностей передал дело генеральному прокурору. Он сказал, что действия Хвида являются нарушением общественной морали.
Подниматься на пирамиды выше определенного уровня запрещено, а комплекс закрывается для посетителей в 17:00. Памятник активно патрулируют сотрудники полиции.