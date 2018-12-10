Обладательница самого мощного в мире женского сопрано Сара Брайтман приедет в Эстонию с грандиозным мистическим шоу

Звезда с диапазоном голоса в три октавы вернется на большую мировую сцену вместе с новым альбомом „Hymn“, в котором представлены величественные инструментовки для оркестра и хора, а также интимный ремейк хита Брайтман и Андреа Бочелли „Time To Say Goodbye“. В рамках „The Hymn World Tour“ артистка даст 125 шоу по всему миру.

Сара Брайтман продала десятки миллионов альбомов и сделала головокружительную карьеру, будучи самым продаваемым сопрано в мире. Брайтман является обладательницей 180 золотых и платиновых альбомов в более 40 странах. Она является единственным артистом в истории, которая была на вершине знаменитого рейтинга Billboard как в области классической, так и танцевальной музыки. Ее редкий голос звучал на торжественных церемониях Олимпийских игр в Пекине и Барселоне.

Альбом „Hymn“ является 15-м студийным альбомом Сары Брайтман. Предыдущая пластинка „Dreamchaser“ была выпущена пять лет назад. Звезда вернулась в студию после успешных гала-концертов, кроме того, в этом году исполнилось 30 лет с бродвейской премьеры всемирно известного мюзикла Эндрю Ллойд Уэббера «Призрак оперы».

Сара Брайтман ФОТО: Промо

Карьера Сары Брайтман началась в 1981 г. с мюзикла «Кошки» в Вест-Энде, где она встретилась со своим будущим супругом и наставником композитором Эндю Ллойд Уэббером. Прозвучавший впервые в 1987 году «Призрак оперы» проложил певице дорогу на более грандиозный музыкальный олимп. Продажа 40 миллионов пластинок с записью мюзикла обеспечила бесспорный успех Брайтман в этой сфере.

Впоследствии артистка приняла решение сотрудничать с известным продюсером Enigma Франком Петерсоном, который в последующие годы создаст величайшие хиты и известнейшие альбомы Брайтман. Из них уже первый с песней „Captain Nemo“ оказался достаточно известным, чтобы Брайтман добилась успеха и как сольная исполнительница. Последовали суперхиты с Андреа Бочелли „Time To Say Goodbye“, а также альбомы с очень узнаваемым уникальным стилем Брайтман „Eden“, „La Luna“, „Harem“ и „Symphony“.

В 1992 году Сара Брайтман выступала на Олимпийских играх в Барселоне с грандиозным хитом „Amigos Para Sempre“, в котором партнером по дуэту выступил тенор Хосе Каррерас. 16 лет спустя редкая возможность предоставилась во второй раз — на Олимпийских играх в Пекине, трансляцию которых смотрели четыре миллиарда человек по всему миру.

В 2012 году Брайтман изъявила желание участвовать в космическом полете в качестве астронавта и члена российской команды. Однако после продолжавшихся несколько лет тренировок в 2015 году артистка отказалась от этого плана.