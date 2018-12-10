Пн, 10.12.2018
Видео: Кристина Асмус приехала в Таллинн с дочерью и ее «кумиром на вырост» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Валерия сделала серьезное заявление о свадьбе дочери

Валерия сделала серьезное заявление о свадьбе дочери

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Валерия и Анна Шульгина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Несколько лет назад Анна Шульгина объявила, что встречается с рэп-исполнителем Слэмом. Все началось с того, что Сергей (настоящее имя артиста) предложил Анне записать несколько композиций. В процессе работы молодые люди поняли, что испытывают друг к другу симпатию, причем не только дружескую или профессиональную. СМИ тут же решили, что Валерия скоро будет гулять на свадьбе у своей дочери.

"У Ани и Сергея замечательные творческие, очень уважительные друг к другу отношения, – рассказала Валерия корреспонденту "Дни.Ру" – Сережа даже вдохновил мою дочь на самостоятельный проект, открыл в ней то, что в ней все эти годы копилось, но о чем она и не подозревала".

Анна Шульгина в итоге записала удачный авторский альбом. Вышел и и совместный с Сергеем клип на песню "Дайте шанс на мечту".

"Она говорит: "Мама, мне интересно себя познать. Через творчество я раскрываю саму себя!" Если это приносит такие плоды, как же я могу быть против таких отношений? Я их одобряю", – похвасталась Валерия.

Но она всерьез заявила, что слухи о скорой свадьбе дочери сильно преувеличены прессой.

"И речи не шло, и не думал никто, – уверяет Валерия. – Зачем торопить события?"

На вопрос о том, готова ли она стать бабушкой, певица заметила:

"До этого еще очень далеко, говорю же, они расписывать пока не планируют".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ