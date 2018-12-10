Валерия сделала серьезное заявление о свадьбе дочери

Несколько лет назад Анна Шульгина объявила, что встречается с рэп-исполнителем Слэмом. Все началось с того, что Сергей (настоящее имя артиста) предложил Анне записать несколько композиций. В процессе работы молодые люди поняли, что испытывают друг к другу симпатию, причем не только дружескую или профессиональную. СМИ тут же решили, что Валерия скоро будет гулять на свадьбе у своей дочери.