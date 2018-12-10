Как хрупка человеческая жизнь: именинник на Сааремаа танцевал с женой, а вскоре его не стало...

По стечению обстоятельств, радиоведущий проводил выходные со своей группой Sunlight там же. Они давали концерт в местном клубе Privilege. Херманн рассказывает, что в этот вечер один мужчина в баре отмечал день рождения, он был в отличном настроении и танцевал со своей женой. «Хорошие, симпатичные и веселые люди, вели себя прилично», – вспоминает он.

После концерта группа собрала свои вещи и в районе четырех утра покинула ночной клуб. Снаружи они увидели много крови и полицейских, которые оцепили соседний ночной клуб.

«Там было около 4-5 человек, и казалось, что они ищут что-то на земле» – рассказывает Херманн. – «Сначала мы думали, что местные русские герои сражаются».

Только на следующий день выяснилось, что Херманн и его группа стали свидетелями страшных событий, в результате которых один мужчина скончался на месте, а другой в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

«Весь Курессааре говорит об этом», – с ужасом заключает радиоведущий. «В отеле нам также сказали, что убитый был тем самым человеком, у которого накануне вечером была в клубе вечеринка по случаю дня рождения, и которому мы сыграли финальную песню».