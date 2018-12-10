Фотоновость: Санта-Клаус развлекся в спа Эстонии перед Рождеством
10 декабря 2018, 13:29
А вы когда-нибудь видели Санта-Клауса не в красном халате, а в белом? Один такой развлекся на выходных в Лауласмаа СПА. Его тут же запечатлел наш читатель и прислал в редакцию Limon.ee этот снимок.
«А говорили, что его не существует... PS! я загадал желание!!!» - написал наш читатель и поделился снимком.
Конечно же, вряд ли бы настоящий Санта-Клаус пошел на такой шаг, но ведь он тоже человек, и всем людям свойственно мыться и расслабляться.
Смотрите фото!