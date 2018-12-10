Пн, 10.12.2018
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Фотоновость: Санта-Клаус развлекся в спа Эстонии перед Рождеством

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ФОТО: Ильмар Конно

А вы когда-нибудь видели Санта-Клауса не в красном халате, а в белом? Один такой развлекся на выходных в Лауласмаа СПА. Его тут же запечатлел наш читатель и прислал в редакцию Limon.ee этот снимок. 

«А говорили, что его не существует... PS! я загадал желание!!!» - написал наш читатель и поделился снимком. 

Конечно же, вряд ли бы настоящий Санта-Клаус пошел на такой шаг, но ведь он тоже человек, и всем людям свойственно мыться и расслабляться. 

Смотрите фото!

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