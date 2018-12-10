Похудевший на 40 килограммов Семчев борется с опасной болезнью

"Мне начали коллеги говорить, что, мол, старик, ты превращаешься в мультяшный персонаж и как с тобой теперь работать, ведь для тебя роли надо отдельно писать. Разумеется, голову почешешь в такой ситуации, ведь это заработок. Я просто сел на одни овощи и дробное питание. Так ушло 40 килограммов", – рассказал Александр Семчев в передаче "Звезды сошлись!".

Несмотря на то что, по словам самого актера, он чувствует себя гораздо лучше, поклонники убеждены, что вид у него болезненный. Семчев не скрывает, что действительно болен. Артист борется с диабетом, который сразил его из-за излишней полноты и неправильного питания. "У меня диабет второго типа, он нажран. Не приведи господь никому диабета и его последствий", – признался он.

По словам актера, в его рацион входят куриная грудка и гарнир – "порция размером с кулак". "Еще в борьбе с моим запущенным ожирением важны витамины. Их получаю из свежих овощей и фруктов", – рассказал в интервью актер. При этом Александр Семчев принципиально отказался от советов тренеров и диетологов. "В первую очередь худею для себя, во вторую – для работы, – подчеркнул он. – Мне повезло, что не люблю сладкое, с ним расстался с легкостью".

К счастью, в состоянии Семчева есть улучшения. "Сейчас болезнь отступила, слава богу, сахар в крови уменьшился с 17-ти до семи. Но я еще только на пути к выздоровлению", – отметил Александр Семчев.

По словам актера, в его рацион входят куриная грудка и гарнир – "порция размером с кулак". "Еще в борьбе с моим запущенным ожирением важны витамины. Их получаю из свежих овощей и фруктов", – рассказал в интервью актер.