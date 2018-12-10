Российская порноактриса Елена Беркова развелась с пятым мужем

В прошлом году звезда фильмов для взрослых Елена Беркова вышла замуж за актера Андрея Стоянова. Влюбленные сыграли свадьбу в Италии, а позже обвенчались на Кипре. Нового спутника Елена считала идеальным мужчиной, он хорошо ладил с ее девятилетним сыном Евгением. Однако и на этот раз брак Берковой распался.

«Мы с Леной развелись, — говорит Стоянов. — Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул».

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В то же время Андрей благодарит Елену за отношения. Однако расставание далось ему очень тяжело.

«Я думал, это навсегда, — продолжает актер. — Да, мы абсолютно разные. У нас полярные вкусы в музыке и кино. Но то, что нас объединяло, намного сильнее. Не только секс. Теперь каждый раз боюсь услышать самый больной вопрос: «Где Лена?» Во мне преобладают пустота и одиночество. Но надо все пережить!».

Напомним, впервые Елена Беркова вышла замуж в 2000 году за некого Альберта. Этот союз продержался три года. Вторым избранником Елены стал мужчина, старше ее на 30 лет — бизнесмен Владимир Химченко. Третьему мужу, стриптизеру Ивану Белькову, актриса подарила сына Евгения. Четвертый мужчина Берковой, Владимир Савро, с которым она так и не успела узаконить отношения, пропал без вести пять лет назад. Сама актриса предпочитает не распространяться о личной жизни. Андрею Елена так и не подарила наследника или наследницу, хотя пара очень хотела детей, о чем ранее делилась со «СтарХитом». Берковой было страшно вынашивать ребенка. «Очень это тяжело — беременность», — делилась она.