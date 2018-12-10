«Чудовище ботоксное»: обладательницу титула «Миссис Москва» затравили в Сети

Комментаторы заподозрили победительницу в злоупотреблении ботоксом и предположили, что на выбор жюри мог повлиять денежный взнос.

«Кто же за нее так хорошо заплатил жюри, что они ее якобы выбрали из всех претенденток?

Тариф бы указали, чтобы будущие претендентки уже знали, смогут ли они финансово в этом поучаствовать!» - написала одна из пользовательниц.

В Instagram победительницы также появились комментарии от ненавистников, один из которых даже окрестил женщину «чудовищем ботоксным».

В ответ на это она опубликовала пост, в котором призвала людей «жить и радоваться», а не «наблюдать за чужим счастьем».

Сам конкурс, как сообщает «Экспресс-газета», прошел 2 декабря.

Победительницей среди «самых активных жен и мам» столицы России стала 35-летняя Екатерина Лифшиц, мама мальчиков-близнецов.