«Чудовище ботоксное»: обладательницу титула «Миссис Москва» затравили в Сети

Каждый человек решает сам - быть счастливым или наблюдать за счастьем чужим! Мудрый человек требует всего только от себя, глупый же человек- всего от других! Желаю всем ставить свои цели, превращать мечты в действительность, жить, любить, радоваться!!! А не тратить время на чужую жизнь! Наблюдая за чужой жизнью, ваша проходит !!!! Жизнь- это счастье! #missismoscowmissisrussia #миссисмосква2018 #миссисмосква #allamarkina_official

