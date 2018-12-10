«Чудовище ботоксное»: обладательницу титула «Миссис Москва» затравили в Сети

Фотография победительницы конкурса «Миссис Москва» заставила пользователей социальных сетей усомниться в красоте участницы. Ее снимок разместил на своей страничке в Facebook блогер Рустем Адагамов.
Комментаторы заподозрили победительницу в злоупотреблении ботоксом и предположили, что на выбор жюри мог повлиять денежный взнос.
«Кто же за нее так хорошо заплатил жюри, что они ее якобы выбрали из всех претенденток?
Тариф бы указали, чтобы будущие претендентки уже знали, смогут ли они финансово в этом поучаствовать!» - написала одна из пользовательниц.
В Instagram победительницы также появились комментарии от ненавистников, один из которых даже окрестил женщину «чудовищем ботоксным».
В ответ на это она опубликовала пост, в котором призвала людей «жить и радоваться», а не «наблюдать за чужим счастьем».
Каждый человек решает сам - быть счастливым или наблюдать за счастьем чужим! Мудрый человек требует всего только от себя, глупый же человек- всего от других! Желаю всем ставить свои цели, превращать мечты в действительность, жить, любить, радоваться!!! А не тратить время на чужую жизнь! Наблюдая за чужой жизнью, ваша проходит !!!! Жизнь- это счастье! #missismoscowmissisrussia #миссисмосква2018 #миссисмосква #allamarkina_official
Сам конкурс, как сообщает «Экспресс-газета», прошел 2 декабря.
Победительницей среди «самых активных жен и мам» столицы России стала 35-летняя Екатерина Лифшиц, мама мальчиков-близнецов.
До рождения детей она работала профессиональным стилистом в салоне красоты, окончила Киевский институт культуры. Ее муж работает в сфере IT.
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Ну вот и добралась до подарочков 🤗🤗🤗🤗🤗 Хочу поблагодарить всех за такие прекрасные 🎁 подарки! Женский Клуб @womanstarworld Компанию Золотая Хохлома @goldenhohloma КЗ @orion_hall Клинику @beautydoctorru Доктор @drfirsov Ресторан Владивосток @vladivostok.rest Show Women’s @showwomens.top Пару Happylon @happylon_vegas wow Студия @wowstudio_vrn My Gemma @mygemmaru Клиника на Потаповском Royal el Maroc Бренд Irneste @irneste Арбат Клиник Дизайнера Анику Керимову @anikadesigner школа гипноза Геннадия Гончарова Он-Лайн марафон Андрейя Закопайло «За Марафон» @zakotv @angelicaagurbash
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Минуты счастья, минуты волнения! Дыхание перехватывало от переизбытка чувств! Я не забуду эти минуты! Спасибо #allamarkina_official вы подарили мне новый ЭТАП в моей жизни! Президент конкурса @allamarkina_official #миссисмосква2018 #планетаженщин #фондпланетаженщин #миссисмосква #миссисроссия #королевапланеты #алламаркина #queenoftheplanet #womensplanet #insta #instamama #москва #россия #moscow #russia #мама #ямама #mrsrussia #mrsmoscow Женский клуб @womanstarworld